В Киеве началась борьба с птичьим гриппом

В Киеве начались Международные учения "Раф енд реди 2008" по противодействию птичьему гриппу.

Официальная церемония открытия учений прошла в понедельник в 25-ой самостоятельной государственной пожарной части Министерства по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий Чернобыльской катастрофы при участи министра по чрезвычайным ситуациям Владимира Шандры.

Цель учений, которые будут продолжаться до 20 сентября, - изучение и испытание процедуры получения и предоставления международной помощи в случае эпидемии птичьего гриппа.

А также фиксирование существующих планов и алгоритмов действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с высокопотогенным гриппом птицы, повышение организационного взаимодействия органов исполнительной власти, которые должны задействоваться в случае эпидемии птичьего гриппа.

В учениях принимают участие представители Азербайджана, Молдовы, Грузии, стран НАТО, Всемирной организации охраны здоровья, Национального комитета общества Красного креста в Украине.

Во время учений специалисты МинЧС, Министерства охраны здоровья, Министерства аграрной политики, Минэкономики, СБУ, МИД и других ведомств совместно с экспертами международных организаций будут анализировать утвержденный порядок реагирования на птичий грипп в Украине в контексте соответствующей системы реагирования Всемирной организации охраны здоровья и мирового опыта.

Как известно, в начале февраля 2008 года вирус высокопатогенного гриппа птиц был обнаружен у 9 мертвых бакланов в Севастополе.

5 февраля вирус гриппа птиц был обнаружен в частном хозяйстве в селе Кировское Черноморского района Крыма.

17 января Госкомветмедицины подтвердил факт выявления гриппа птицы в птицеводческом хозяйстве "Лобзенко" в селе Ровное Красногвардейского района Крыма, где в период с 15 по 17 января была зафиксирована массовая гибель птицы.

kiev.pravda.com.ua