Как обнаружить гельминтов?

Исследование на яйца гельминтов, глистов, паразитов разными методами диагностики существенно отличаются по результатам. Исследования существенно отличает частота выявления возбудителей глистяных и паразитарных болезней человека. Этому способствует несколько существенных факторов.

1. Сбор материала для исследования должен делать квалифицированный медицинский работник, который должен взять материал с 3-х подозрительных на наличие возбудителей мест. Если это делает сам больной или его родственники - в таком "анализе" можно уже ничего не искать. Ведь даже большинство врачей не знают этих самых "подозрительных" мест. А рядовому гражданину забор материала для исследования дает достаточно сильное эстетичное наслаждение! То и берет с закрытыми глазами.

2. Материал для исследования должен быть доставлен в лабораторию в теплом виде. То есть непосредственно после опорожнения нужно сразу его поместить в термос. А чтобы он не охладел - еще и с подогревом. Где же его взять? Привычные коробки из-под спичек - безнадежный путь для достоверной диагностики. Чтобы эти два главных фактора не повлияли на окончательный результат - анализ нужно делать в лаборатории в присутствии медицинского работника. Именно поэтому М. Задорнов высмеивал подобную надпись в лаборатории. Но для этого должны быть соответствующие условия! Не в очереди же сдавать!

3. Полученные из экскрементов материалы нужно сразу же исследовать. Потому наиболее заинтересованное в этом лицо - больной должен бежать за врачом и самостоятельно контролировать его последующие действия. Ведь в лаборатории, кроме этого, выполняются и другие исследования, что напоминает конвейер. Сбой на любом участке делает целый ряд анализов неверным. Потому работник лаборатории может пренебречь Вашим анализом, хотя он во многих случаях подает причину болезненного состояния человека, а другие анализы - подтверждают лишь следствия.

4. Гельминты и паразиты не являются машинами по продуцированию себе подобных. На них, как и на другие живые существа, существенно влияют сезон года, фаза Луны, особенности Вашего питания и тому подобное. Потому исследование нужно делать несколько раз - к получению позитивного результата. То есть повторить весь путь из начала. Ведь негативный результат удостоверяет лишь то, что в этих опорожнениях сегодня ничего на нашли. Он не дает четкого ответа: есть паразиты в организме, нет ли.

5. Обычно наиболее удобным местом пребывания гельминтов и самых простых есть желудочно-кишечный тракт, печенка, поджелудочная железа. А если иммунная система организма в борьбе с возбудителем локализовала его под кожей или в каком-то внутреннем органе, или возбудитель мигрирует по организму и любит развиваться в других органах - его проявления в опорожнениях можно долго бесплодно искать. А сделанное исследование будет иметь соответствующий результат.

6. Микроскопическое исследование - малоинформативный метод диагностики, который был достаточно распространенным в середине прошлого столетия. Один из наиболее информативных современных методов диагностики - имуноферментный, за специфическими антителами, которые производятся иммунной системой в ответ на наличие значительного количества возбудителей. Но такой метод диагностики дает лишь силу реакции организма на раздражитель. При неинтенсивной инвазии появляется вопрос - что безопаснее. Оставить небольшое количество паразитов, что своими токсинами не очень вредят организму. Но питаются за его счет и все же вредят своими токсинами. А человек является опасным для ближайшего окружения. Или удалить паразитов, используя часто очень опасные здоровья средства. Пусть даже и растительного происхождения.

7. Вырабатываются специфические антитела к каждому виду паразитов отдельно. Более того, для значительного количества гельминтов антитела виробатываются лишь на определенных стадиях их развития. А перечень глистов, гельминтов и самых простых, что могут паразитировать в организме человека - около 150 видов. С основными видами патогенных бактерий и вирусов, которые могут давать хроническую латентную инфекцию, с транзитными паразитами домашних животных - это уже несколько сотен. Сделать анализ присутствия всех - очень долго и дорого. Сделать избирательно - кто-то из паразитов может остаться вне поля зрения. А при удалении одних паразитов синтетическими средствами и при сохранении иммунодефицита активизируются латентные инфекции и организм из состояния болезни все равно не выйдет. Лишь изменятся проявления. Тупик? Нет. Выход есть. Нет, два. Даже три.

Первый. Каждый вид паразитов имеет специфическую частоту, за резонансом на которой его можно определить. Это можно сделать с помощью биорезонансной квантовой компьютерной диагностики. И потом под контролем проводить специфическую терапию за выбором средствами синтетического или растительного происхождения. Второй. Диагностика с помощью темнопольного микроскопа. Такой способ диагностики позволит оценить состояние иммунной системы в желудочно-кишечном тракте, способность иммунной системы контролировать наиболее мощный источник инфекции и интоксикации в организме. Темнопольный микроскоп можно использовать не только в диагностике, но и в качестве экспертной системы на эффективность тех или тех лечебных методов и средств. Третий. Если Вы не хотите знать все патогенные факторы в своем организме, всех паразитов поименно, или не имеете времени на выполнение часто достаточно суровых рекомендаций при проведении антипаразитарной терапии. Но чтобы сделать ее эффективной и максимально безопасной можно перед лечением использовать влияние на сумму паразитов специфическими частотами в противофазе. Что можно сделать непосредственно на биорезонансной диагностике.

"Обработка" паразитов частотами, неблагоприятными для возбудителей глистяных и паразитарных инфекций, подавляет их активность и дает возможность иммунной системе постепенно с ними справиться. То есть таким образом можно не столько обезвредить самые простые и гельминтов, но и способствовать удалению токсинов, которые сопровождают их жизнедеятельность и значительно увеличиваются при уничтожении и удалении. На таком фоне противопаразитарная терапия будет более действенной.Такой комплекс мероприятий, в первую очередь безопасных для здоровья, может провести любой человек. Особенно при наличии сопутствующих заболеваний, что отзеркаливают их появление и развитие. Если изменения в организме выражены - нужная соответствующая фармакологическая коррекция. Однако употребление многообразных фитосмесей вслепую не всегда могут решить проблему в целом, а лишь уменьшить или изменить ее проявления. Ведь некоторые патогенные возбудители нуждаются в более жестком и длительном влиянии, которое не всегда является безопасным для организма. Сначала устранение паразитов может наблюдаться обострениями, которые являются типичными для употребления средств растительного происхождения. С целью их контроля и уменьшение осложнений нужно проводить соответствующие мероприятия.

Доброго Вам здоровья. И умного к нему отношения.

Скачко Борис, врач, фитотерапевт, автор 20 опубликованных книжек, более чем 40 научных, 250 научно-популярных статей.