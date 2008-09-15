Установлена связь между тяжелыми событиями в жизни и раком груди

В Израиле провели исследование, которое показало связь между тяжелыми событиями в жизни женщины и возникновением у нее рака груди

В университете Ben-Gurion Беэр-Шева, Израиль изучили истории 255 женщин младше 45 лет, у которых диагностировали рак груди, и сравнили их с 367 здоровых женщин такого же возраста. В результате команда исследователей выявила явную связь между возникновением рака и тяжелыми жизненными событиями такими как потеря родителей, близких, мужа, развод родителей в возрасте до 20 лет. В результате анализа данных оказалось, что для развития рака необходимо наличие более чем одного такого события в жизни. Для таких женщин риск развития рака груди увеличивался на 62%.

В ходе сравнения ученые также выявили значительно более высокий уровень депрессии при низком уровне оптимизма и счастья у женщин, больных раком груди по сравнению со здоровыми женщинами. Ученые предполагают негативную взаимосвязь между возникновением рака груди и депрессивными состояниями и отсутствием счастья у женщин. «Чем больше вы счастливы и полны оптимизма в Вашей жизни, тем ниже для Вас риск возникновения рака груди» - считает руководитель данного исследования.

health-ua.org