6 способов защититься от гриппа на работе

Осенью и зимой риск подхватить грипп или другую заразу намного больше, чем летом.

Причина в том, что в холодное время года мы намного чаще оказываемся в закрытом непроветриваемом помещении, где любые вирусы распространяются ох как быстро. Естественно, к опасным зонам относится и любой рабочий офис. Вот несколько советов тем, кто не хочет слечь с гриппом на пару недель, а потом ещё месяц ходить по врачам, избавляясь от последствий.

Мойте руки

Простейший способ отвадить от себя заразу — соблюдать элементарные правила гигиены. В первую очередь, регулярно и тщательно мойте руки, причём не только когда собираетесь перекусить на работе. Стоит больному коллеге чихнуть или закашляться — заражённые капельки могут осесть на ваших ладонях. А после этого совсем не обязательно тянуть руки в рот, чтобы заразиться. Достаточно потереть глаза, почесать нос или даже приложить пальцы к губам. Сами не заметите, как занесёте заразу в свой организм. Как показали исследования Медицинского университета Вирджинии, вирусы также отлично передаются через выключатели, дверные ручки и телефоны трубки.

Сдерживайте эмоции

Во многих компаниях, в том числе профессиональных коллективах, существуют определённые традиции приветствия и прощания. Женщины символически целуются в щёчку, мужчины считают своим долгом пожать руку каждому коллеге сильного пола. Так вот, во время эпидемий этими обычаями лучше пренебречь. Таким образом вы минимизируете физический контакт с потенциальными заражёнными.

Сделайте прививку

Многие россияне настроены категорически против прививок от гриппа. Главные аргументы — возможные аллергические реакции и не 100-процентная гарантия защиты. Но 100-процентной гарантии вам не даст ни одна мера предосторожности, поэтому поверьте: прививка намного лучше, чем ничего. Кроме того, если вы заболеете после вакцины, заболевание будет протекать намного легче и без осложнений.

Пейте витамины

Ослабленный иммунитет нужно приводить обратно в норму. Пейте мультивитамины, ешьте побольше овощей, принимайте банальные аскорбинки для пополнения запасов витамина С. Доказательств того, что это укрепит вашу защиту именно от гриппа нет, но общая поправка организма вам точно не повредит.

Ходите по лестнице

Лучший способ повысить сопротивляемость организма вирусам — вести здоровый образ жизни. В идеале это отказ от курения, сбалансированное питание и достаточная физическая активность. В офисном варианте — ходьба по лестницам, ежедневные прогулки по 30 минут, утренняя зарядка и, конечно же, хороший сон не менее 8 часов в сутки.

Носите водолазки

Когда человек чихает или кашляет, зона мгновенного поражения микробами может составить до 1,5 метров. А следовательно, если вы сидите напротив кого-то, кто не совсем здоров, вам крупно не повезло. Конечно, прийти на работу в марлевой повязке — это чересчур, но вот надеть свитер или водолазку с высоким воротником вполне можно. Тем более, что времена наступают не тёплые. Лёгким движением руки вы сможете натянуть воротник на нос и хоть как-то защититься от заразы

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