В Украине более 600 тысяч пациентов нуждаются в паллиативной помощи

Как сообщили УНИАН в Минздраве, документом предусматривается создание центров социально-медицинских услуг, которые будут предоставлять комплекс услуг паллиативным пациентам и членам их семей.

Количество населения, нуждающегося в паллиативной помощи, составляет свыше 600 тысяч пациентов ежегодно, члены их семей также требуют сопровождения и поддержки.

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Сегодня в стране создано 2 центра, 7 хосписов и более 60 самостоятельных отделений паллиативной помощи, обеспечивающих доступ к 1500 стационарных паллиативных коек. Кроме того, в Украине функционирует 7 выездных служб оказания паллиативной помощи на дому для взрослых и детей. И по оценкам экспертов, потребность в паллиативной помощи в Украине удовлетворена лишь на 15 %.

Стратегия предлагает системно урегулировать организационные основы оказания паллиативной помощи, в частности, разработать правовые и организационные механизмы, стимулирующие эффективную деятельность в сфере охраны здоровья и обеспечивают развитие сети паллиативных учреждений здравоохранения.

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Документ также предусматривает развитие кадровых ресурсов для работы стационарных и выездных служб паллиативной помощи, создание системы мотивации и поощрения для привлечения кадров, которые оказывают паллиативную помощь, создание новой специальности младшего медицинского работника — «сиделка»; проведение научных исследований по нозологическим, социальных, психологических и других особенностей паллиативного состояния детей и внесения соответствующих изменений в действующие медицинские стандарты и клинические протоколы, разработку новых медицинских стандартов и клинических протоколов.

Общественное обсуждение проекта распоряжения КМУ "Об одобрении Стратегии развития паллиативной помощи в Украине на период до 2027 года" продолжается.

Проект документа размещен на сайте Министерства здравоохранения Украины: http://moz.gov.ua/ua/portal/Pro_20160803_0.html.