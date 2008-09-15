Принимать пищу нужно правильно

Очень важно соблюдать режим питания. Под этим подразумевают частоту и регулярность приемов пищи, распределение рациона по энергетической ценности, составу и массе на протяжении суток, а также время, затрачиваемое на каждый прием.

Не рекомендуется есть сразу после пробуждения и менее чем за 2—3 часа до отхода ко сну.

Нецелесообразно начинать завтрак с жидкого блюда — в таком случае, желудочный сок разбавляется, желудок перегружается большим количеством жидкости и увеличивается общий объем завтрака.

Первые блюда во время обеда необходимо совмещать с небольшими порциями второго.

Продолжительность завтрака, обеда и ужина должна быть такой, чтобы в спокойной обстановке обеспечить хорошее переваривание пищи.

Ее общее количество, потребляемое за один прием, не должно создавать чувство тяжести в желудке.

Выходить из-за стола нужно с ощущением легкого голода.

newsland.ru