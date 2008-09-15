Дефицит витамина В опасен для мозга

Недостаток витамина В в организме вызывает умственные нарушения и сокращения длины и плотности мозговых капилляров, что в дальнейшем увеличивает риск слабоумия и познавательной дисфункции. Сосудистые изменения в мозге лабораторных мышей американские учёные Tufts University заметили после сокращения в питании грызунов основных форм витамина - В12, В6 и фолата. Дефицит этих веществ привел к нейротоксическим и дегенеративным изменениям работы мозга животных.

Спустя 10 недель эксперимента неврологи заключили, что нехватка рассмотренного питательного элемента способствует существенным сбоям в пространственном изучении и ухудшению памяти. Витамин В обязан преобразовывать плазму гомоцистеиновой аминокислоты, понижая в крови концентрации белка метионина. Однако, как поясняют медики, при недостаточном количестве витамина В побочные продукты гомоцистеина не выводятся из организма, что вредит области мозга гиппокампу, вызывает необратимые психомоторные и метаболические расстройства, развивает нейродегенеративные диагнозы типа болезни Альцгеймера и атеросклероза. Чтобы избежать таких серьёзных проблем со здоровьем, врачи рекомендуют увеличить потребление витамина В: В6 находится в злаковых, бобовых, картофеле, рисе, грецких орехах, бананах, моркови, авокадо; В12 в яйцах, молоке, сыре, рыбе /сельдь, макрель/, морской капусте, сое; а фолат содержится в высоких дозах в дрожжах, бобовых, печени и зелёных лиственных овощах.

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