От молочной смеси у новорожденных образовались камни в почках

Случаи мочекаменной болезни у грудных детей, предположительно вызванные некачественной молочной смесью, зафиксированы уже в семи провинциях Китая. По данным китайских СМИ, как минимум один из заболевших детей скончался.

Первые случаи заболевания были зафиксированы летом в китайской провинции Ганьсу. У нескольких младенцев, родители которых обратились за медицинской помощью, были обнаружены камни в почках. Родители сообщили о том, что кормили детей дешевой молочной смесью, которая продавалась под маркой Sanlu.

На данный момент число случаев аналогичного заболевания в Ганьсу приблизилось к 60, один из заболевших детей скончался. Сообщения о больных младенцах приходят также из провинций Хунань, Цзянсу, Аньхой, Шандун, Нинся и Шанси.

Компания Sanlu Group, являющаяся крупнейшим производителем детского питания в Китае, заявила о том, что ее продукция не имеет отношения к массовому заболеванию. По версии компании, причиной болезни детей мог стать контрафактный товар, производители которого использовали фальшивые упаковки.

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