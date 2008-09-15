Какая нация живет дольше всех в мире?

Японские старики активны как никогда Число японцев, переступивших столетний возраст, достигло рекордной отметки. Теперь их в стране 36 276 человек - это на 4 тысячи больше, чем в прошлом году.

Эти данные опубликованы японским министерством здравоохранения и социального обеспечения.

В Японии люди живут дольше, чем в большинстве стран мира, но при этом многие политики высказывают опасения, что такое количество долгожителей слишком дорого обходится экономике.

Пенсионная система и службы социального обеспечения уже сейчас с трудом выдерживают расходы по содержанию быстро растущего числа тех, кому перевалило за сто.

Согласно последним данным, почти 20 тысяч японцев отпразднуют в этом году столетний юбилей. Каждый из них получит письмо от премьер-министра и памятный серебряный кубок.

За последние 40 лет число японцев, доживших до ста лет, постоянно росло, но в течение последнего десятилетия рост их количества еще более ускорился. По прогнозам ООН, к 2050 году в Японии будет уже почти миллион жителей в возрасте более ста лет.

В настоящее время женщины составляют 86% в этой группе населения.

Японское министерство, которое опубликовало эти данные накануне Дня уважения к пожилым людям, который отмечается 15 сентября, указывает, что японские долгожители никогда не вели более активную жизнь, чем сейчас.

Самый старый мужчина в стране - это 112-летний Томодзи Танабе из южной префектуры Мияцзаки. Он встает очень рано, читает газету, днем выпивает стакан горячего молока, а вечером делает записи в своей дневнике.

А вот Мацу Ямасаки, которой 103 года, до сих пор работает в семейной зеленной лавке в Токио, живет одна и решает головоломки для тренировки ума.

Такая удивительная склонность к долгожительству объясняется геронтологами сочетанием целого ряда факторов, в том числе здоровым питанием, прекрасным здравоохранением и хорошим отношением к старикам со стороны общества.

BBCrussian.com