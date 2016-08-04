В Украине размер госпомощи одиноким матерям увеличен в 3 раза

Средний размер государственной помощи одиноким матерям на воспитание детей по состоянию на 1 июля текущего года составлял 1 257,1 грн, что почти в 3 раза превышает показатель на аналогичную дату прошлого года, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

В сообщении указывается, что на 1 июля данный вид помощи получали 335 139 человек. Временную помощь на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания которых неизвестно, получали 33 689 человек. При этом ее средний размер составлял 668,57 грн, что в 1,4 раза превышает показатель на аналогичную дату прошлого года.

Также пресс-служба напомнила, что с 1 июля 2014 года изменен механизм назначения пособия при рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. В частности, эти два вида помощи были объединены в один - помощь при рождении ребенка. При этом помощь выплачивается в одинаковом размере независимо от количества рожденных детей в семье.

Читайте такжеВР разрешила родителям-воспитателям отпуск по уходу за ребенком до 3 летСемьи, в которых родились дети после 30 июня 2014 года, получают помощь при рождении ребенка в размере 41 280 грн. Однократная выплата осуществляется в размере 10 320 гривен, а далее производится выплата ежемесячного пособия в размере 860 грн на протяжении 36 месяцев. К тому же в течение 3 лет государство страхует каждого получателя помощи и период ухода засчитывается в трудовой стаж.

По состоянию на 1 июля 2016 года помощь при рождении ребенка получали 1,2 млн граждан на 1,3 млн детей. Пособие по уходу за ребенком до трехлетнего возраста продолжали получать 163 тыс. человек.

Кроме того, в Украине существует доплата на детей, воспитывающихся в малообеспеченных семьях. Так, для детей в возрасте от рождения до 13 лет доплата составляет 250 грн, а от 13 до 18 лет - 500 грн.

Госпомощь малообеспеченным семьям по состоянию на 1 июля текущего года получали 335,3 тыс. человек, а ее средний размер составлял 2 653,2 грн.

Читайте такжеНа уход за ребенком-инвалидом подгруппы А предоставили надбавкуКак сообщал УНИАН, в начале года Минсоцполитики проводило перенастройку системы выдачи помощи одиноким матерям. Предполагается, что теперь размер помощи будет зависеть от дохода семьи. Также происходит процесс верификации льгот одиноких матерей, который должен выявить возможные злоупотребления в системе выплат.

Как отмечал экс-министр социальной политики Павел Розенко, количество получающих помощь матерей предположительно должно уменьшиться с 600 до 400 тыс. При этом размер помощи им повысится.