Учёные: у человеческой памяти огромный потенциал

Способности человеческой памяти намного больше, чем предполагалось: американские неврологи Массачусетского технологического института доказали, что наш мозг может воспринимать огромное количество информации. В эксперименте участникам предлагалось просмотреть свыше 3 тыс. изображений - по одной картинке каждые три секунды. Позже в тот же день изображения были показаны по парам вперемежку с очень похожими, но новыми слайдами: например, одна и та же дверь с разными ручками или закрытое или открытое окно. Людей просили точно выбрать те, которые они уже видели. В 92% случаев люди правильно опознавали знакомые картинки.

Полученные данные означают, что мозг не просто запоминал фотографию, но запоминал изображение в деталях, чтобы вычленить только один уже виденный предмет из тысячи остальных. Учёные были удивлены результатами тестирований и сделали вывод, что визуальная способность нашего мозга на несколько порядков выше, чем ранее считалось.

ami-tass.ru