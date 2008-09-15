Как избавиться от изжоги

Каждый из нас хотя бы раз страдал от изжоги. Ощущения, скажем прямо, не из приятных. Что делать, если под рукой нет никаких средств от изжоги, когда они так нужны? Необходимо воспользоваться средствами народной медицины. Прежде чем говорить о методах борьбы с изжогой, необходимо разобраться, что же вообще такое изжога. Прежде всего, изжога – это неприятное ощущение жжения в пищеводе. Изжога связана с выплескиванием кислого содержимого желудка в пищевод, а также с нарушение моторики желудка, двенадцатиперстной кишки и пищевода. Изжога может возникнуть как следствие некоторых заболеваний, например язвенной болезни с повышении уровня кислотности желудочного сока, холецистите, гастрите.

Но изжога может появляться и у здоровых людей. В этом случае ее появление связано с личной непереносимостью того или иного вида продуктов питания.

Совет 1. Народной медицине с древних времен известно такое просто средство избавления от изжоги, как овес или ячмень. Все что вам потребуется сделать – это пожевать в течение нескольких минут несколько зерен ячменя или овса, сглатывая слюну. Изжога должна успокоиться.

Совет 2. Протрите или растолките в ступке грецкие орехи или сладкий миндаль. Принимайте толченые орехи по одной столовой ложке.

Совет 3. Отличным средство от изжоги является сок сырого картофеля. Очистите картофель, вымойте, потрите его на терке. Из полученной массы отожмите сок. Принимайте полученный сок один-два раза в день по одной столовой ложке (при сильной изжоге по две). Можно также принимать сок три раза в день по одной десертной ложке за полчаса дол еды. Следует особенно подчеркнуть, что принимать следует только свежевыжатый сок.

Совет 4. Принимайте минеральную щелочную воду. Следует отметить, что необходимо приобретать воду только в стеклянных бутылках.

Совет 5. Помочь при изжоге могут и яйца, точнее яичная скорлупа. Сварите вкрутую яйца, очистите их от скорлупы, после чего, тщательно ее измельчите. Три раза в день принимайте по половине чайной ложке толченой скорлупы.

Совет 6. Если изжога повторяется ежедневно и никакие средства не помогают, то необходимо ежедневно натощак съедать тарелку гречневой каши. Кроме того, важно выпивать большое количество воды. Кроме того, старайтесь максимально ограничивать количество жирной пищи в своем ежедневном меню.

Совет 7. Попробуйте также принимать настой дягиля. Для приготовления этого средства вам потребуется взять высушенные листья, корни и семена дягиля лекарственного и истолочь их в порошок. Одну щепотку полученного пороша необходимо залить стаканом кипящей воды, накрыть крышкой и дать настояться в течение пятнадцати-двадцати минут.

По истечении этого времени настой готов. Принимать данное средство следует три раза в день.

Совет 8. Для приготовления этого средства вам потребуется стакан вина или водки, а также две чайные ложки корня горечавки. Измельченный корень горечавки залейте вином или водкой и настаивайте в течение двадцати одного дня. Принимать полученное по истечении этого времени средство необходимо три раза в день перед едой по две столовые ложки.

Совет 9. Приготовьте травяной сбор. Для этого смешайте одну чайную ложку измельченного высушенного фенхеля,одну чайную ложку укропа, а также одну чайную ложку анисовых семян. Все ингредиенты следует тщательно перемешать между собой. После этого, одну столовую ложку сбора разведите в стакане воды. Для того чтобы с помощью этого средства справиться с изжогой вам потребуется ежедневно выпивать по одной-две чашки такого чая, при этом пить следует ложками – по одной ложке через каждые несколько минут до тех пор, пока приступ изжоги не прекратиться.

Следует также отметить, что, несмотря на действенность этого способа, нельзя продолжать пить чай из фенхеля дольше шести недель.

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