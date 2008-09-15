В 2007 году детская смертность снизилась почти на треть

Организация ЮНИСЕФ опубликовала отчет, в котором приводится уровень смертности детей в 2007 году.

Согласно новым данным детская смертность снизилась на 27%, что составило 93 смерти на 1000 родившихся в 1990 году, по сравнению с 68 смертями на 1000 родившихся детей в 2007 году.

В развитых индустриальных странах в среднем на 1000 родившихся детей приходится всего 6 смертей. По данным отчета, в 1990 году 12,7 миллиона детей умерли в возрасте до пяти лет, тогда как в 2007 году этот показатель составил 9,2 миллиона