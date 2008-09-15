Ложка рыбьего жира предотвращает остановку сердца

Ежедневные дополнения жирной кислоты омеги-3, содержащейся в рыбьем жире, уменьшают вероятность госпитализаций и смертельных случаев от остановки сердца. Защитную выгоду рыбьего жира установили американские врачи Гарвардского университета, рассмотревшие его эффекты на 7 тысяч сердечников. В ходе исследования, пациенты 357 кардиологических центров Италии получали по несколько ложек рыбьего жира каждый день. В конце исследования медики выявили положительное влияние омеги-3 на способность сердца качать кровь и возможность предотвратить летальный исход в результате остановки сердца.

Было подсчитано, что показатель смертности от нарушения работы сердечно-сосудистой системы после добавок рыбьего жира снизился на 27%, что медики называют очень важным достижением. Кроме того, добавление вещества в рацион питания людей, диагностированных с сердечной дисфункцией, позволил существенно сократить вероятность внезапных госпитализаций. Для наилучших результатов терапевты рекомендуют употреблять рыбий жир в течение четырех лет по суточной дозе - согласно их предположениям, именно такой срок необходим для "правильного" действия омеги-3 на сердце.

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