Луцк: прошла акция к Международному дню первой помощи

13 сентября в Луцке состоялась акция, посвященная Международному дню первой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, в ее рамках в центре города на Театральной площади и в центральном парке культуры и отдыха им. Леси Украинки были оборудованы посты, где волонтеры знакомили лучан с правилами предоставления первой помощи. Инициатором мероприятия выступила Волынская областная организация Общества Красного Креста Украины.

По словам председателя этой организации Валентины ПРИШКО, целью акции является увеличить осведомленность людей в том, как первая помощь может спасать жизнь ежедневно и в кризисных ситуациях.

Справка УНИАН. 13 сентября отмечается Международный день первой помощи. МФ КК/КП внедрила День первой помощи в 2000 году и с того времени его отмечают свыше 100 Обществ Красного Креста и Красного полумесяца по всему миру.