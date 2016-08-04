Красный Крест планируют привлечь к процессу освобождения заложников на Донбассе

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Сегодня представители ОРДЛО наконец признали, что содержат еще более 20 человек из списка тех, кого мы разыскиваем", - заявила Геращенко.

Она напомнила, что ранее боевики утверждали, что ничего не знают о судьбе этих людей, а также говорили, что в их тюрьмах находится только два десятка украинских пленников.

"Теперь мы будем требовать освободить в первую очередь всех, чье место содержания нам известно. Как минимум, сейчас это 45 украинцев. Других заложников из списка из 107 человек должны разыскать и установить, где их держат. Поэтому так важно привлечение Красного Креста. Вот здесь нужна помощь мира - ведь МККК допущен к сложным конфликтам, и только в тюрьмы РФ и на оккупированные территории этой международной миссии уже два года вход воспрещен", - отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что поддерживает подключение Международного комитета Красного Креста к делу согласования списков для обмена пленными на Донбассе.