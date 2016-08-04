Как уберечься от заражения опасными инфекциями в Бразилии: рекомендации инфекциониста

Завтра в Рио-де-Жанейро стартуют Олимпийские игры. По предварительным оценкам, в летних Олимпийских и Параолимпийских играх в Бразилии в этом году примут участие более 15 тысяч спортсменов из более 200 стран мира. Кроме этого, ожидается прибытие в страну не менее 400 тысяч болельщиков, туристов и сотрудников различных миссий.

Наиболее распространенными заболеваниями в Бразилии являются пищевые отравления, болезни, которые передаются через укусы насекомых (малярия, бешенство, лейшманиозы, вирус Зика и др.), среди болезней, передающихся половым путем – ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, болезнь Зика. Также опасным является распространение в стране резистентных к противомикробным препаратам штаммов некоторых возбудителей кишечных инфекций.

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Перед поездкой в Бразилию для профилактики инфекционных заболеваний, необходимо учитывать несколько важных вещей.

«Человек должен проверить сделаны ли у нее все плановые прививки (полиомиелит, дифтерия, столбняк, коклюш, корь, паротит и т.д.). Необходимо знать, что в Бразилии существует повышенный риск инфицирования и вирусным гепатитом А – это также вакциноуправляемая инфекция, которой можно избежать, если сделать прививки перед путешествием, - отмечает главный внештатный специалист Минздрава Украины по специальности «Инфекционные болезни» Ольга Голубовская. - Если планируется посещение футбольных матчей в Белу-Оризонти, Бразилиа или Манаусе необходимо сделать прививку против желтой лихорадки».

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Для предупреждения пищевого отравления необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- употреблять только бутилированную воду промышленного производства, (надолго оставлять ее открытой недопустимо);

- употреблять только термически обработанную пищу, особенно со смешанными компонентами (например, фейжоада – традиционное бразильское блюдо);

- все фрукты и овощи надо тщательно мыть чистой водой;

- не употреблять соки-фреш, изготовленные в неподходящих помещениях и условиях;

- в заведениях общественного питания требуйте, чтобы бутылки с водой и другие напитки открывались в вашем присутствии.

Если в течение года после возвращения в Украину у вас возникла любая болезнь, обязательно расскажите врачу о пребывании в Бразилии для исключения инфицирования резистентными штаммами возбудителей.

Поскольку Олимпийские игры будут проходить в зимний сезон для этого региона, прогнозируют низкую активность переносчиков трансмиссивных болезней, кроме региона Манаус, где будут проходить некоторые футбольные матчи.

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Малярия также присутствует в бразильской Амазонии, северо-и центрально-западном регионах. Регистрируются разные формы малярии, в том числе и крайне опасная для украинцев - тропическая малярия, случаи которой наблюдаются в Центральной части Рио-де-Жанейро и некоторых горных районах.

Для предупреждения инфицирования этими заболеваниями рекомендуется селиться только в домах с кондиционерами, применять репелленты, избегать путешествий в отдаленные населенные пункті, расположенные в сельской местности. Для избежания инфицирования необходимо принимать препараты для химиопрофилактики малярии. Кроме этого, в течение 3-х лет после возвращения в Украину в случае возникновения любого состояния, что сопровождается лихорадкой, необходимо обращаться к врачу и информировать его о пребывании в эндемическом регионе.

В Бразилии нужно избегать контактов с собаками, котами и другими животными для предотвращения инфицирования бешенством. Кроме того, если турист планирует остаться на срок более 2 месяцев в сельской местности, необходимо сделать прививку до поездки.

ВОЗ не рекомендует беременным женщинам посещать районы, в которых есть угроза заражения вирусом Зика.