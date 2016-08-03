На Донбассе с начала вооруженного конфликта погибли более 9,5 тысяч людей
15:42, 03 августа 2016Страна
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Об этом говорится в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека, размещенном на сайте организации.
Погибли 9553 человека и 22137 человек получили ранения / Фото: dn.npu.gov.ua
На Донбассе с начала вооруженного конфликта погибли 9553 человека и 22137 человек получили ранения.
Об этом говорится в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека, размещенном на сайте организации.
Читайте такжеНаселение Украины за январь-май сократилось на 86,6 тыс. человек, до 42 млн 674 тыс.«Всего с середины апреля 2014 года по 31 июля 2016 года Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека задокументированы 31690 жертв, из которых 9553 убитых и 22137 раненых в зоне конфликта на востоке Украины», - говорится в документе.
Отмечается, что в упомянутое количество потерь входят жертвы среди Вооруженных сил Украины, гражданских лиц и членов незаконных вооруженных формирований.
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