На Донбассе с начала вооруженного конфликта погибли более 9,5 тысяч людей

На Донбассе с начала вооруженного конфликта погибли 9553 человека и 22137 человек получили ранения.

Об этом говорится в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека, размещенном на сайте организации.

Читайте такжеНаселение Украины за январь-май сократилось на 86,6 тыс. человек, до 42 млн 674 тыс.«Всего с середины апреля 2014 года по 31 июля 2016 года Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека задокументированы 31690 жертв, из которых 9553 убитых и 22137 раненых в зоне конфликта на востоке Украины», - говорится в документе.

Отмечается, что в упомянутое количество потерь входят жертвы среди Вооруженных сил Украины, гражданских лиц и членов незаконных вооруженных формирований.