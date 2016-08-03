Богомолец выступает против открытого доступа в реанимационные отделения

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Комитет здравоохранения сознательно большинством голосов не поддержал законопроект, который позволяет открытый доступ родственникам в реанимационные отделения для взрослых, именно понимая опасность для работы и жизни врачей и здоровья других пациентов, которую может создать неконтролируемый доступ неподготовленных родственников в отделение, где каждая секунда работы врача является золотой!», - написала Богомолец.

При этом она продемонстрировала сообщение одного из Житомирских СМИ о том, что на днях в отделении интенсивной терапии Житомирской областной больницы одному из посетителей показалось, что его зятя плохо лечат, и он устроил дебош, избив врача, у которого диагностирован перелом носа и закрытая черепно-мозговая травма.

«Я лично выражаю свои соболезнования врачу, который получил травмы! И буду требовать от правоохранительных органов жесткого наказания человека, который парализовал работу целого отделения и нанес телесные повреждения моему коллеге!», - отметила депутат.

При этом Богомолец подчеркнула, что «Верховная Рада не выносила на голосование данный законопроект, и решения по нему не принимались».

Как сообщал УНИАН, Минздрав разрешил беспрепятственное посещение пациентов, находящихся на лечении в отделениях интенсивной терапии (ОИТ).

Приказом Минздрава от 15 июня 2016 года № 592 «Об утверждении Порядка допуска посетителей к пациентам, находящимся на стационарном лечении в отделении интенсивной терапии», предусмотрено, что учреждение здравоохранения обязано обеспечить пациентам, которые находятся на лечении в ОИТ, право на допуск к ним посетителей 24 часа в сутки в любой день недели.

Также предусмотрено, что лица, которые не являются родителями пациента-ребенка, имеют право на допуск при условии наличия устного согласия одного из родителей или законных представителей.

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В соответствии с порядком допуска, одному из посетителей разрешается находиться у постели пациента в ОИТ без временных ограничений. При этом в палате ОИТ у одного пациента одновременно могут находиться не более двух посетителей.

В приказе сказано, что посетители обязаны воздерживаться от посещения пациента, если у них наблюдаются проявления инфекционных заболеваний, или они недавно имели контакт с носителем инфекционного заболевания, что может создать угрозу для здоровья пациентов в реанимации.