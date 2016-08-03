В Одесской и Черниговской областях зафиксированы вспышки АЧС

Ветеринары зафиксировали четыре вспышки крайне опасного вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней (АЧС), три из которых произошли в Одесской области и одна - в Черниговской, сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"За последний период в Украине зарегистрировано четыре вспышки заболевания африканской чумой свиней (АЧС): три в Одесской и одна в Черниговской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе не уточнили, когда были выявлены случаи заражения АЧС. Отметим, что последний раз Госпродпотребслужба сообщала о случае АЧС 29 июля. Он произошел в Николаевской области.

Согласно сообщению, в Одесской области случаи заражения зафиксированы в селе Осички Савранского района, селе Шляховое Балтского района и селе Барановое Ивановского района. Из очагов заражения в последних двух селах ветеринары изъяли и умертвили 24 и 97 голов свиней соответственно. В селе Осички такая работа пока не завершена, работает специальная группа по изъятию животных.

Вспышка АЧС в Черниговской области зафиксирована в селе Бакаевка Ичнянского района. На месте работают оперативные группы по изъятию животных и мясных продуктов из хозяйств населения.

Читайте такжеУкраина преодолела эпидемию африканской чумы свиней"С целью локализации и ликвидации заболевания во всех указанных неблагополучных пунктах функционируют стационарные карантинно-милицейские посты с участием специалистов Национальной полиции, Национальной гвардии и ветеринарных специалистов. В зонах наблюдения и надзора ведется мониторинг физиологического состояния животных, а на карантинных постах проводится дезинфекция автотранспорта. Торговля живыми свиньями, мясом из них и другими продуктами на местных рынках запрещена. Среди населения продолжается разъяснительная работа", - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. По данным из открытых источников, кроме указанных случаев, с начала 2016 года в Украине зарегистрировано 17 вспышек АЧС, в том числе в Полтавской – три, в Одесской - четыре, в Сумской – две, в Черкасской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской, Черновицкой и Черниговской – по одной.

В 2015 году на территории Украины было зафиксировано 40 случаев АЧС, 5 из которых произошли в дикой природе.

Читайте такжеВ неблагополучных по АЧС областях запретили торговлю живыми свиньями и подворный убой Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно путем нагрева до высоких температур.