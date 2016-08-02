В Украине в этом году вакцинированы против туберкулеза только 11,5% детей в возрасте до 1 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сегодня на брифинге.

Читайте такжеВынужденные переселенцы - группа риска по распространению туберкулеза в УкраинеПо ее мнению, большая проблема состоит не только в доставке вакцин, но и в отношении к иммунопрофилактике общества в целом.

"По данным, озвученным на коллегии Минздрава, по состоянию на 1 июля с начала года было вакцинировано детей до года против туберкулеза только 11,5%, против полиомиелита - 39%, против коклюша, дифтерии, столбняка - менее 2%. Проблема не только в доставке вакцин, но также и в том, что детей не вакцинируют. В Минздраве подготовили письма на имя президента и секретаря СНБО, в которых мы требуем провести заседание по вопросам иммунопрофилактики как важной составляющей политики национальной безопасности в Украине. Эти письма готовы и сегодня будут отправлены. Надеюсь, будет быстрый ответ. Тему вакцинации следует поставить на высокий государственный уровень. Вакцинация - дело национальной безопасности страны", - сказала Супрун.

Читайте такжеВ Минздраве никто не занимается государственными закупками медицинских препаратовТакже она подчеркнула, что в Минздраве нет контроля и достоверной информации, доставлены ли закупленные вакцины в регионы. "Пока нет накладных с подписями, что препараты получены. Будем сейчас разбираться. В четверг будут окончательные и реальные цифры о наличии вакцин в регионах. Мы опубликуем эту информацию на сайте Минздрава", - отметила Супрун.