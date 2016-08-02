Сейчас в Минздраве никто не занимается госзакупками препаратов - Супрун

В Министерстве здравоохранения сейчас никто не занимается государственными закупками медицинских препаратов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила новый исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, в соответствующем управлении Минздрава не оказалось ни руководителя, ни одного работника.

Читайте такжеМинздрав принимает меры для ускорения поставок закупленных вакцин«Наша команда, в основном волонтеры, которые с нами работают со вчерашнего дня, попытались узнать, что происходит сейчас с государственными закупками лекарств в Украине. Управление, которое занимается госзакупками, это 5 человек - руководитель и четверо работников. Руководителя нет, это - вакансия. Остальные четверо - уже длительное время или на больничном, или в отпуске. Сейчас в Минздраве никто не занимается государственными закупками медицинских препаратов. Мы попытались понять, что происходит. Сегодня мне принесли на подпись 20 документов на лекарства, находящиеся на таможне. Дополнительно есть много справок на другие лекарства, трудно разобраться, кто их привез в Украину. Сейчас в Минздраве юристы и эксперты анализируют эти документы, чтобы я смогла их подписать", - сказала Супрун.

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«Первое, что мы сделаем, наполним управление людьми, которые хотят работать в министерстве, или теми, кто уже работает, или людьми, которые хотят помочь. На должность руководителя будем объявлять конкурс», - подчеркнула Супрун.