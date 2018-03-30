Как нарушаются права ВИЧ-инфицированных в Украине?

440 тысяч украинцев живут с диагнозом ВИЧ/СПИД, согласно данным ООН. Отечественное Министерство здравоохранения приводит цыфры в четыре разы меньшие - 130 тысяч ВИЧ-позитивных украинцев. Еще 8 тысяч больны СПИДом. Международные и украинские общественные организации утверждают, что действия украинской власти, направленные на борьбу с эпидемией, являются неэффективными. Недостаточно средств на лечение и профилактику инфекции, а кроме этого ВИЧ-позитивные люди чувствуют безразличие и враждебное отношение как со стороны общества, так и со стороны государства. Какие права ВИЧ-инфекцированных чаще всего нарушаются?

Медики отказывают в лечении, если у Вас ВИЧ/СПИД

Отказ в лечении или медицинском обслуживании — одно из самых распространенных нарушений прав ВИЧ-инфицированных людей, рассказывает заместитель директора по программным вопросам «Фонда профилактики химических зависимостей и СПИДа» Елена Банас. «Есть отказы в предоставлении медицинской помощи по месту жительства ВИЧ-инфекцированным беременным. В родильном доме по месту жительства беременная не может рожать, поскольку врачи говорят, что нет специальной палаты, соответствующего оборудования и они не имеют возможности у нее принять роды. Потому направляют в областную больницу или в областной центр СПИДа. У нас были обращения из Донецка, Днепропетровска и Хмельницкой области. Жалуются на то, что врачи предлагают сдавать анализы платно, делать так называемый благотворительный взнос. Но если обратиться к закону, то ВИЧ-инфицированные граждане должны делать бесплатно абсолютно всю диагностику и обследование».

Работодатели увольняют, узнав о статусе

Несколько лет назад киевлянин Алексей узнал о том, что поражен ВИЧ-инфекцией. Мужчина говорит, что морально смирился со своим диагнозом, родные и друзья не отвернулись от него, вот лишь с трудоустройством постоянно имеет проблемы. Работодатели, когда узнают о ВИЧ-позитивном статус Алексея, указывают ему на двери. «Я некоторое время работал в магазине грузчиком, все знали о моем статусе и молчали. Устроился впоследствии в другое место, а там, едва лишь узнали – испугались. В такси работал – опять выгнали, когда узнали. Я потом решил говорить сразу, чтобы не было нюансов.В принципе, все зависит от людей.В больнице, например, проблем у меня нет. Дети ходят без эксцессов к школу, а я — на родительские собрания».

Куда обращаться ВИЧ-инфицированному человеку, права которого нарушают?

Согласно с украинским законодательством, работодатель не может уволить работника лишь из-за того, что последний является носителем ВИЧ-инфекции, рассказывает правозащитник Дмитрий Гройсман. Кроме того, во время трудоустройства человек не обязан сообщать о своем диагнозе. «Есть определенные виды работы, на которых по состоянию здоровья ВИЧ-инфекцированный не может работать, но на 99% мест работы проблем с этим не должно быть. В то же время, если человеку отказали в приеме на работу официально, объяснив это его статусом, это повод обращения в суд. Но в нашей стране немного людей, которые говорят напрямую, они находят другие поводы. Мы помогли большому количеству ВИЧ-инфекцированных, и у нас часто бывало такое, когда мы находили других работодателей».

Страх перед ВИЧ-позитивными людьми - признак нездорового общества

Лекарством для людей, которые боятся ВИЧ-инфицированных коллег или соседей, является объективная и беспристрастная информация о путях передачи ВИЧ-инфекции. А информационные кампании профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа и лечения больных держатся на плечах не государственных организаций и международных доноров, государственные структуры здесь по большей части бездеятельны, говорит Павел Скала, представитель Международного Альянса по ВИЧ/СПИД. По его словам, Министерство здравоохранения и до сих пор закупает препараты антиретровирусной терапии по завышенным ценам, а социальная реклама о толерантном отношении к ВИЧ-позитивным людям, которая демонстрируется по телевидению, также финансируется преимущественно из общественных организаций. «Существенно недорабатывает украинское правительство, которое имеет 5-летнюю программу (2004-2008рр.) противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу. В этом году она заканчивается. Много из отмеченных пунктов выполняются или формально, или частично, или вообще не выполняются. В том числе и не финансируются. Например, в этом году мероприятия по национальной программе противодействия ВИЧ/СПИДу финансируются лишь на 50%. В программе предусмотрено 226 миллионов гривен, а финансируется она фактически на 106 украинских миллионов».

Германия подает пример, как стать более открытыми к ВИЧ-позитивным

В Германии насчитывается свыше 56 тысяч ВИЧ-инфецированных. Ежегодно, за оценками Института Роберта Коха, эта цифра растет приблизительно на 2,5 тысяч. Свыше 90% немцев против общественной изоляции носителей вируса, по крайней мере такие данные социологических опросов, которые регулярно проводит Федеральный центр разъяснения в отрасли здравоохранения. Но, как рассказывают сами ВИЧ-инфицированные, реальность в той же Германии часто выглядит несколько иначе: невзирая на информированность о путях распространения вируса, люди часто пытаются избегать его носителей. И все же в настоящее время по сравнению с началом 80-х годов ситуация в корне изменилась. Тогда в панике, вызванной первой волной СПИДа, большинство инфицированных сразу увольняли с работы. Сегодня такое можно услышать крайне редко. Это подтверждает и руководитель мюнхенского консультативного центра для больных СПИДом Михаель Таппе. По его словам, люди стали в своем поведении более открытыми к больным СПИДОМ и носителями Вич-инфекции. Достичь этого не в последнюю очередь удалось благодаря мощной просветительской работе. В Германии реализуются в этом направлении достаточно много проектов, сообщают немецкие корреспонденты. Здесь стоит вспомнить программу «другая сторона», которая рассчитана на руководителей предприятий. Менеджерам предлагается неделю провести в одном из учреждений, которое специализируется на помощи больным СПИом. И, по словам Таппе, результаты неплохие. Один из участников программы признал, что у него теперь нет никаких проблем с приемом на работу ВИЧ-инфецированных.

Государственная общеукраинская программа по ВИЧ/СПИДу на следующие 5 лет уже разработана и находящаяся в парламенте, но при нынешней работе Верховной Рады Украины вряд ли будет рассмотрена в этом году. Следовательно, говорят эксперты, неизвестно каким образом и за какие деньги будет осуществляться лечение 6 тысяч пациентов, больных СПИДОМ.

Наталья Коваленко, Надежда Шерстюк

radiosvoboda.org