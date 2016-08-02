За время конфликта на Донбассе погибли 166 украинских детей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко сегодня во время пресс-конференции.

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“Недавно озвучивали цифры, разные цифры, которые указывали на то, сколько детей погибло на войне на Донбассе. Расхождения между ними были достаточно широки, поэтому мы решили провести собственное исследование. Мы использовали данные Донецкой областной госадминистрации, Луганского, а также мы обратились к данным, которыми апеллируют сегодня так называемые органы сепаратистов, которые якобы занимаются защитой детей. В целом, исходя из данных четырех источников, 166 украинских детей погибли на этой войне”, - сказал он.

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Кроме того, по словам Петренко, 80 детей были на борту сбитого малайзийского “Боинга-777”.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что проблемы защиты детей в зоне конфликта остаются.

“Сегодня в “серой зоне” остаются проживать 3 тыс. детей, около 21 тыс. - в прифронтовых населенных пунктах со стороны Украины... Мы приняли также во внимание данные Министерства образования Украины, которые говорят о том, что количество детей переселенцев в школах на территории Украины сократилась на 10%, то есть речь идет об обратном процессе - переселенцы возвращаются на свои территории, что, безусловно, несет угрозу жизни и здоровью детей”, - сказал Петренко.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства по делам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц, на оккупированной территории Донбасса остаются 450 тыс. детей.