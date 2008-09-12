В Индонезии 12 подростков умерли от отравления алкогольным коктейлем

В индонезийской провинции Западная Ява двенадцать подростков умерли в результате отравления алкогольным коктейлем, передает Fox News. Еще около десятка молодых людей в настоящее время находятся в больнице. Точное число пострадавших неизвестно, поскольку многие из них не стали обращаться за медицинской помощью.

Коктейль, которым отравились подростки, представлял собой смесь водки и и популярного в Индонезии энергетического напитка "Кратингдэнг" ("Красный бык").

По словам представителя местных властей, большинство пострадавших не стали обращаться за медицинской помощью, поскольку стеснялись рассказывать врачам о причинах своего недомогания

Подавляющее число жителей острова Ява исповедуют ислам, поэтому потребление алкогольных напитков считается там весьма серьезным проступком.

medportal.ru