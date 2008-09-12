О чем свидетельствует храп?

Тяжелый храп во время сна является симптомом раннего каротидного атеросклероза, который может прогрессировать и привести к инсульту. Ассоциация между храпом и атеросклерозом была найдена австралийскими медиками Westmead Hospital и Центра дыхательных исследований Людвига Энжела. Результаты обследования людей 45-80 лет остались неизменными после анализа факторов возраста, пола, наличия гипертонии и привычки курения.

Хронические храпуны находятся в опасности развития сосудистого заболевания, являющегося ведущей причиной удара сердца, предостерегают врачи. По их данным, обычный ночной храп встречается приблизительно в 24% женщин и среди 40% мужчин. Громкий и частый храп – предупредительный сигнал не только для ночной одышки, но и для сердечно-сосудистых нарушений.

У наблюдаемых пациентов, сфера действия атеросклероза повышалась с продолжительностью храпа во время сна. По словам терапевтов, самыми простыми способами предотвращения храпа являются потеря лишнего веса и уменьшенное потребление алкоголя.

newsland.ru