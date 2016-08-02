Супрун назвала фамилии своих заместителей
11:17, 02 августа 2016Страна
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И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун подала кандидатуры своих заместителей на утверждение в Кабинет министров.
фото УНИАН
Об этом написал на своей странице в Facebook помощник-консультант председателя парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Геннадий Маркевич.
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"Как стало известно из наших источников, Ульяна Супрун подала кандидатуры заместителей Министра на утверждение Кабмином. Это Александр Линчевский, Оксана Сивак и Павел Ковтонюк", - написал Маркевич .
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