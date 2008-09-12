Гребенщиков поможет психически больным детям в Украине
12:34, 12 сентября 2008Страна
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Даст в Киеве благотворительный концерт
14 октября в Киеве в Национальном Академическом Театре оперы и балета состоится единственное в Украине выступление Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» в расширенном интернациональном составе.
|Борис Гребенщиков в школе-интернате
18 музикантов из разных стран мира сыграют уникальную программу из классических сочинений, а также композиций, которые раньше не исполнялись. Средства, собранные на концерте в Киевской опере, будут направлены в Коростышевскую школу-интернат для детей с психическими отклонениями.
|Раздает автографы детям
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