Гребенщиков поможет психически больным детям в Украине

14 октября в Киеве в Национальном Академическом Театре оперы и балета состоится единственное в Украине выступление Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» в расширенном интернациональном составе.

18 музикантов из разных стран мира сыграют уникальную программу из классических сочинений, а также композиций, которые раньше не исполнялись. Средства, собранные на концерте в Киевской опере, будут направлены в Коростышевскую школу-интернат для детей с психическими отклонениями.