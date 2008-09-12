Полезно ли манго для украинцев?

В наше время в магазинах такой широкий ассортимент заморской продукции, что просто глаза разбегаются. При этом многие не рискуют пробовать фрукты и овощи, привезенные из заграницы. Хотя некоторые продукты уже и успели завоевать популярность у нас и даже найти своих преданных поклонников. К числу таких исключений можно отнести и манго.

В Индии один раз в год проводится такое уникальное мероприятие, как Праздник манго. Этот праздник отмечается только в Индии. В этот день огромное количество людей выходят на улицы и восхваляют Будду, который раскрыл местным женщинам чудодейственные антивозрастные свойства манго. Именно здесь манго был присвоен громкий и говорящий сам за себя титул императора среди плодов. Следует отметить, что все эти почести вполне заслуженны.

В мире существует около трехсот разновидностей манго. При этом, все их этих разновидностей могут с успехом применяться в косметических целях.

Хотя, есть и очень редкие сорта манго, например, Кесарь, Суварнареку, Бангапалли, которые вряд ли подойдут для этих целей из-за своей дороговизны.

Манго – это просто незаменимый помощник женщины, позволяющий на долгие годы сохранять красоту и молодость кожи. Манго обладает потрясающим свойство мягко отшелушивать отмершие клетки кожи. С помощью этих замечательных плодов можно и избавиться от мелких морщин. Манго с успехом выравнивает рельеф кожи, делает ее более увлажненной, придает ей ухоженный вид. Не следует гнаться за дорогими плодами, так как любая разновидность манго обладает всеми необходимыми биологическими свойствами для того, чтобы послужить в косметических целях. Ниже приведено несколько советов, воспользовавшись которыми вы сможете добиться отличных результатов.

Совет 1. Перед тем как отправляться на пляж или в солярий обязательно съешьте половинку манго. Это простое средство поможет загару лечь гораздо ровнее, а, кроме того, загар будет держаться дольше.

Совет 2. Половинку манго рекомендовано съедать и перед сном. Манго будет способствовать тому, чтобы ваша кожа разгладилась за ночь.

Благодаря этому секрету на утро ваша кожа будет выглядеть красивой и отдохнувшей.

Кроме того, благодаря ежедневному употреблению манго на ночь вы сможете в течение длительного времени оберегать свою кожу от появления морщин, а также убрать мелкие морщинки, которые уже успели появиться.

Совет 3. Если вы заметили, что ваша кожа стала шелушиться от воздействия солнечных лучей, морской или речной воды, ветра, то самое время приготовить манговый пилинг.

Для приготовления этого замечательно средства вами потребуется взять спелый плод манго и тщательно размять его мякоть. После этого, добавьте к манго одну столовую ложку оливкового масла и одну чайную ложку меда. Полученную смесь нанесите на ранее очищенную кожу лица и помассируйте лицо мягкими круговыми движениями в течение минуты, а по истечении этого времени смойте пилинг теплой водой.

После процедуры на кожу следует нанести питательный крем.

Совет 4. Если вы обнаружили на своих руках мелкие бородавки (папилломы), что бывает достаточно часто после летнего отдыха, либо губы покрылись высыпаниями герпеса, то самое время обратиться за помощью к манго. Для того чтобы избавиться от проблем, нужно смазывать пораженные зоны свежевыжатым соком манго.

Вирусы, которые вызывают эти заболевания очень «бояться» мангового сока. Дело в том, что в состав мангового сока входит особое вещество мангиферин, которое обладает сильным противовирусным эффектом. Поэтому, с такими неприятностями, как герпес и папилломы манго справиться легко и непринужденно.