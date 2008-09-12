Как избавиться от метеозависимости

Ваш организм реагирует на любые изменения в погоде, то есть вы метеозависимый человек? Да уж, остается лишь вам посочувствовать… Но, мы не станем этого делать, а посоветуем, как свести такую зависимость к минимуму.

В этом случае стоит начать с посещения врача-эндокринолога, так как роль щитовидки в случае наличия метеозависимости может быть существенной. Дело в том, что дефицит йода усиливает существующую проблему. Очень важно заняться укреплением своей нервной системы. В том случае, когда перепады погоды становятся причиной уныния, подавленного настроения, апатии, неоправданной тоски, вам следует начать прием зверобоя, который является отличным природным антидепрессантом. Здесь есть одно ограничение, его нельзя употреблять гипертоникам.

Следует отказаться и от приема кофе, который следует заменить травяными чаями или некрепким зеленым чаем. Не отказывайтесь от занятий спортом, отличным выбором будет плавание, так как вода является лучшим средством, обеспечивающим гармонизацию всех процессов, происходящих в нашем организме.

Укрепляйте сосуды при помощи холодных обливаний и контрастного душа.

Уделите повышенное внимание своему рациону питания, которое должно быть полноценным. В вашем меню должны присутствовать свекла, изюм, курага, чернослив, апельсины, свежая зелень, орехи, мед, лук и чеснок, не забывайте и о прополисе. Независимо от сюрпризов природы, старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе.

Но, не оставляйте без внимания прогнозов погоды, накануне неблагоприятных дней следует ограничивать нагрузки на организм, причем это касается не только физических, но и умственных нагрузок.

Если же вы страдаете гипертонией, то в холодную и ветреную погоду, перед тем как выйти на улицу, вам следует задержаться в подъезде на какое-то время, чтобы привыкание к холоду было постепенным.

А вот гипотоникам можно посоветовать начинать каждый день с зарядки, которая поможет активизировать кровообращение. В этом случае, спасение от природных факторов можно найти в движении.

У некоторых людей накануне грозы могут начаться головные боли, и они усиленно начинают употреблять спазмолитики. Им хочется посоветовать не злоупотреблять такими препаратами, а лучше обратиться к средствам народной медицины.

Например, как только вы почувствуете излишнюю духоту на улице, а в висках появляется сдавливающая боль, заварите ромашку аптечную и мяту в фильтр-пакетиках крутым кипятком. Дайте немного времени настояться, плотно прикрыв посуду, после этого добавьте две чайных ложки сахара или меда и сок половинки лимона. Если же настой успевает полностью остыть, то следует его подогреть перед употреблением и выпить маленькими «горячими» глотками. Пройдет совсем немного времени, и головная боль утихнет. Конечно, в случаях повышенной метеочувствительности, не стоит пренебрегать посещением врача, пройти обследование, чтобы лечение стало более комплексным, а, следовательно, более действенным.

Только наступление «по всем фронтам» поможет свести метеозависимость к минимуму.

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