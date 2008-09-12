На Херсонщине каракурт укусил 79-летнего мужчину в шею

10:40, 12 сентября 2008
Страна
0

Состояние - средней тяжести

В Херсонской области каракурт укусил 79-летнего местного жителя в шею.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской областной государственной администрации, из с. Любимовка Каховского района в реанимационное отделение районной больницы в тяжелом состоянии доставлен 79-летний местный житель после укуса паука каракурта в шею.

Пострадавший находится в состоянии средней тяжести.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter