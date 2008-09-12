Диета по-восточному

Восточная диета существует в двух видах: простая Восточная диета и Восточная сытная диета. Мы рассмотрим обе данные диеты.

При соблюдении той или иной диеты необходимо помнить, что организм должен всегда получать достаточное количество белка, так как его нехватка отрицательно воздействует на все функции организма и нарушает здоровье в целом. Так в ежедневном рационе необходимо присутствие 250-300г белковой пищи. Восточная диета не является исключением.

Восточная простая диета рассчитана на 10 дней. С промежутком в 3-4 месяца. При строгом соблюдении этой диеты человек скидывает порядка 4-5 кг. Питье при этом не должно быть ограничено.

Ежедневный рацион должен быть следующим:

8 часов - чашка кофе или чая с кусочком сахара;

11 часов - крутое яйцо и 8 штук чернослива сушеного или свежих слив в зависимости от времени года;

14 часов - 200 г отварного постного мяса (можно иногда заменить его молочными сосисками) и 100 г гарнира из капусты или моркови (желательно свежих), яблоко или апельсин;

17 часов - 30 г сыра, апельсин или яблоко;

20 часов - стакан простокваши или кефира.

Восточная сытная диета не заключается в голодании, при этом пища употребляется достаточно низкокалорийная. Хороша данная диета тем, что вы не наносите своему организму вреда, так как он получает в достатке витаминов и минеральных веществ, белков, жиров и углеводов. Так например, Восточная диета обуславливает употребление большого количества овощей, а также риса, который хорошо очищает организм от токсинов и обеспечивает всеми необходимыми питательными веществами. Следует помнить о том, что сладкие и алкогольные напитки надо вовсе исключить на период проведения диеты.

Данная диета рассчитана на неделю, возобновить ее можно спустя 2-3 месяца.

Первый день

Завтрак: 150 г свежей белокочанной капусты. 1 стакан минеральной воды.

Обед: 4 столовые ложки варёного риса, 150 г салата из тёртой свежей моркови, заправленного оливковым маслом. 1 стакан минеральной воды.

Ужин: 150 г отварной рыбы, небольшой ломтик хлеба, листья зелёного салата.

Второй день

Завтрак: Тарелка рисовой каши на молоке. 1 стакан яблочного сока.

Обед: 200 г отварной рыбы, салат из яблок, груш, апельсинов. 1 стакан персикового или апельсинового сока.

Ужин: 200 г нежирного жареного мяса. Небольшой кусочек хлеба. 4 порезанных листочка салата, заправленных лимонным соком. 1 апельсин.

Третий день

Завтрак: 200 г салата из свежих яблок, груш, апельсинов, бананов. 1 стакан апельсинового сока.

Обед: 250 г варёной фасоли, 150 г салата из капусты, заправленного лимонным соком. Небольшой ломтик хлеба. 1 стакан минеральной воды.

Ужин: 250 г жареных грибов, 1 небольшая картофелина. 1 стакан минеральной воды.

Четвёртый день

Завтрак: 1 стакан яблочного сока. 1 яблоко, 1 апельсин.

Обед: 200 отварной цветной капусты с рисом. 1 большое яблоко. Небольшой ломтик хлеба. 1 стакан минеральной воды.

Ужин: 2 варёных картофелины, 200 г отварной рыбы. Небольшой кусочек хлеба.

Пятый день

Завтрак: Небольшая тарелка рисовой каши на молоке. 1 стакан минеральной воды.

Обед: 200 г салата из нашинкованной белокочанной капусты и морской капусты. Небольшой кусочек хлеба. 1 стакан минеральной воды.

Ужин: 200 г салата из свежих капусты, моркови, зелёного салата, заправленного растительным маслом. 1 лепёшка из рисовой муки. 1 стакан минеральной воды.

Шестой день

Завтрак: 150 г нашинкованной свежей моркови, заправленной растительным маслом, 1 кусочек хлеба из муки грубого помола. 1 стакан минеральной воды.

Обед: 200 г салата из свежих овощей (капуста, морковь, листья салата, сельдерей). Небольшой кусочек хлеба. 1 стакан яблочного сока.

Ужин: 100 г варёного риса, листочки салата. Половинка грейпфрута. 1 стакан минеральной воды.

Седьмой день

Завтрак: 250 г фруктового салата из яблок, чернослива, абрикосов. 1 стакан минеральной воды.

Обед: 150 г риса с кусочками фруктов и 1 столовой ложкой мёда. 1 стакан минеральной воды.

Ужин: 150 г отварной рыбы, 200 г салата из морской капусты. Кусочек хлеба. 1 стакан минеральной воды

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