Насколько важен сон для здоровья человека

Ни для кого не является секретом тот факт, что сон очень важен для организма.

Именно во время сна наш организм начинает активно восстанавливаться.

Сон помогает нам не только чувствовать себя лучше, но и хорошо выглядеть.

Специалисты утверждают, что женщины должны спать нечетное количество часов, а мужчины четное.

Так, например, для женщины необходимо спать семь или девять часов, тогда как мужчине требуется шесть-восемь. При этом интересно то, что женщины, которым необходимо отводить на сон на час больше времени, чем сильной половине человечества, куда легче мужчин переносят недосыпание. Видимо, мудрая природа устроила все так, что сон урывками вполне приемлем для женщины, вынужденной вскакивать по ночам к плачущим детям. Женщины должны ложиться в постель раньше, чем мужчины, а вставать позже.

Прекрасной половине человечества трудно приспособиться вставать и ложиться спать в неудобное время. Однако, важно отметить, что своими способностями легко переносить недосыпание, злоупотреблять не стоит. Во время сна организм проводит самодиагностику и устраняет возникшие в его работе неполадки. А если вы не будете давать организму достаточно времени на сон, то за это вполне можете поплатиться неважным самочувствием.

Не стоит также забывать и о том, что если верить открытию американских ученых, то 24% женщин, которые выделяют на сон на два часа меньше положенного, страдают избыточным весом. Объясняется это очень просто – чем меньше вы спите, тем больше остается времени на еду.

Если, например, вы поужинали в 19-20 часов, то примерно к полуночи вы опять захотите есть и направитесь к холодильнику, что, разумеется, скажется на вашей фигуре не самым лучшим образом.

Ученые бьют тревогу: за последние пятьдесят лет на 37% увеличилось количество женщин в возрасте от 20 до 45 лет, которые спят менее семи часов в сутки.

Именно недосыпанием специалисты объясняют и постоянно растущее число женщин страдающих гинекологическими заболеваниями.

Число женщин, страдающих такими заболеваниями, увеличивается ежегодно в несколько раз.

Дело в том, что женские половые железы регулируют свою работу в соответствии с режимами сна и бодрствования. Если ваш суточный график нарушается, то менструации начинаю приходить позже положенного срока, что в свою очередь влечет за собой различные гинекологические проблемы.

Следует также отметить, что бессонница может быть вызвана недостатком в организме самого важного женского гормона – эстрогена, который играет роль естественного снотворного. Дефицит этих гормонов может быть вызван дисфункцией яичников или переутомлением.

О необходимости высыпаться говорит и тот факт, что реакция у водителей, страдающих от постоянного недосыпания, ухудшается в десять-двенадцать раз.

Особенно аккуратно на дороге себя следует вести в послеобеденное время, так как наши биологические часы устроены таким образом, что мы хотим спать в этот период.

Специалисты также утверждают, что недостаток сна может вызвать такое заболевание, как дислексия.

При дислексии работа одного полушария мозга опережает работу другого, что приводит к тому, что мы начинаем невнятно излагать свои мысли, путать буквы в словах, неправильно составлять предложения.

Некоторые люди рождаются с этой особенностью, у других признаки дислексии начинают проявляться после инсульта или мозговой травмы, но, оказывается, что недостаток сна также может повлечь за собой такое расстройство.

Поэтому, если вы заметили, что окружающие смотрят на вас с недоумением, когда вы начинаете говорить, самое время отправлять в постель. Для того чтобы привести свои мысли в порядок, вам будет достаточно 20-30 минут сна.

И, наконец, нужно сказать о том, что недостаток сна негативно влияет на нашу память. Во время сна наш мозг обрабатывает полученную за ночь информацию, «раскладывая» ее по «ячейкам». Если вы выделяете на сон мало времени, то мозг просто не успевает справляться со своей задачей, что ведет к тому, что мы не только не можем усвоить новую информацию, но и забываем старую, так как мозг «перекрывает к ней доступ».