Дети из "серой зоны" Донбасса оздоровятся на Азовском море

Здесь дети смогут отдохнуть и набраться сил, а также немного отвлечься от переживаний военного времени. Отдых для ребят организован в рамках программы Гуманитарного штаба Рината Ахметова «Мирное лето – детям Донбасса - 2016», благодаря которой смогут оздоровиться дети в возрасте от 8 до 14 лет, проживающие на неподконтрольной территории и в «серой зоне» Донецкой области.

Лагерь «Альбатрос» расположен на берегу Азовского моря, «Солнечный» - в целебных лесах Святогорска. В эти лагеря приезжают отдохнуть и оздоровиться дети со всей Украины, а значит, ребята из Донбасса смогут расширить круг общения и найти новых друзей. С детьми будут работать профессиональные педагоги и вожатые, а также 2 команды психологов. Кроме масштабной развлекательной программы, ребят ждут занятия и консультации со специалистами Штаба, направленные на стабилизацию и улучшение психоэмоционального состояния, снижение тревожности, развитие навыков коммуникации.

«Помощь детям всегда была в фокусе внимания Рината Ахметова, поэтому для «детей войны» Штаб второй год подряд организовывает летний отдых. На первую смену, с 1 по 14 августа, в два лагеря заехали 290 ребят из Донбасса. Мы волновались, смогут ли все они вовремя добраться, ведь две трети заявок поступили из населенных пунктов на неподконтрольной территории. К счастью, несмотря на сложности в пересечении линии соприкосновения, практически все приехали к открытию смены. Еще несколько человек должны доехать до конца дня, - рассказала Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова. – Дети очень рады этому путешествию. Их ждет интересная и увлекательная программа. И мы надеемся, что пребывание в лагере подарит деткам хорошее настроение и положительные эмоции».

Также она сообщила, что в рамках программы «Мирное лето – детям Донбасса – 2016» в лагере «Альбатрос» с 15 по 28 августа будет работать вторая смена. Всего за время реализации программы в летних лагерях смогут оздоровиться около 500 детей.