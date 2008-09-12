Алкоголь в умеренных дозах полезен для мужского сердца

Мужчины, которые не имеют никаких факторов риска для сердечного приступа, могут добиться дополнительной защиты "пламенного мотора", выпивая ежедневно по одному бокалу алкоголя.

Умеренное потребление спиртных напитков позволит снизить вероятность сердечных проблем от 40 до 60 процентов, независимо от того, какой алкоголь мужчина предпочитает - пиво, вино или крепкие напитки, утверждают врачи Гарвардского университета (США).

Результаты 16-летнего обследования почти 9 тысяч мужчин опровергают гипотезу, что низкая сфера действия ишемической болезни сердца и редкие случаи сердечного приступа среди умеренно пьющих мужчин связаны с приверженностью к другим привычкам здорового образа жизни, а не с потреблением алкоголя, считают кардиологи Университета Бостона. Медики заверяют, что не более двух порций спиртного в день не только не повредят здоровью, но наоборот станут дополнением к правильной заботе о собственном сердце. В совокупности с физической активностью и отказом от курения разумные дозы алкоголя предоставят надежный щит от сердечного приступа для мужского "мотора", заключают клиницисты.

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