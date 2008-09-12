Ученые выяснили, кому чаще снятся кошмары

Британские сомнологи из университета Западной Англии пришли к выводу, что женщины больше мужчин подвержены ночным кошмарам.

Ученые под руководством доктора психологии Дженифер Паркер провели исследование, в котором приняли участие 170 пациентов.

Оказалось, что лишь 19% опрошенных мужчин видят ночные кошмары, в то время, как у женщин этот показатель составляет 30%. Также исследователи выяснили, что женщины чаще мужчин страдают бессонницей.

По мнению ученых, один из факторов, которые провоцируют нарушения сна у женщин, являются ежемесячные женские циклы, а вернее перепады температур тела, которыми они сопровождаются.

Ученые во время эксперимента заметили, что перед началом месячных циклов у большинства пациенток отмечаются нарушения сна и тревожные сновидения.

"Женская психология такова, что нерешенные проблемы в реальной жизни они пытаются мысленно доделать во сне, к тому же на это обстоятельство накладываются побочные факторы", - заявила Дженифер Паркер.

А доктор Крис Идзиковски из Центра исследований сна в Эдинбурге, говорит, что во время ежемесячных циклов женщины не только подвержены кошмарам, но и состояние так называемого быстрого сна у них проходит не так ровно, как у мужчин.

"Единственный плюс у женщин в том, что они быстрее забывают свои сновидения, чем мужчины", - говорит Идзиковски.

korrespondent