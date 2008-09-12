Яичница с беконом утром - идеально для похудения

Употребление с утра продуктов, богатых белком, приводит к чувству насыщения и контролирует аппетит в течение всего дня, что позволяет поддерживать вес в норме. Диетологи Purdue University утверждают, что яичница и бекон на завтрак помогут быстро и эффективно похудеть и не набирать после этого вновь лишние килограммы. Для таких результатов необходимо, чтобы концентрации белка в продуктах, которые вы едите утром, составляли 18-25% калорий.

Яйца и мясо особенно богаты белком. Американские специалисты полагают, что двух яиц и одного кусочка любого мяса на завтрак должно быть достаточно, чтобы утолить голод на продолжительное время, не соблазниться на употребление мучного и жирного во время обеда и избежать переедания за ужином, сообщают Подробности. Белковый завтрак обеспечивает организм достаточным количеством энергии и калорий, способствуя естественному и безвредному для здоровья снижению массы тела. Эксперты убеждают уделять время на питательный сбалансированный завтрак, чтобы легко сохранить хорошую фигуру.

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