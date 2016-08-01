Супрун представлена коллективу Министерства здравоохранения

Об этом передает корреспондент УНИАН.

«В течение трех, скажем так, последних месяцев Минздрав, конечно, работало в достаточно сложной ситуации. Непростая была ситуация прежде всего из-за того, что при формировании Кабинета министров не был назначен министр здравоохранения», - сказал Розенко и напомнил, что некоторые заместители были уволены или отстранены.

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Напомним, 27 июля премьер-министр Владимир Гройсман настаивал на внесении Ульяной Супрун на ближайшее заседание правительства концепции реформы здравоохранения. По его словам, реформа должна улучшить качество услуг и обеспечить доступность лекарств.

Как сообщал УНИАН, 27 июля Кабмин возложил исполнение обязанностей министра здравоохранения с 1 августа на заместителя главы Минздрава Ульяну Супрун. До этого и.о. министра здравоохранения был Виктор Шафранский.

Волонтер Ульяна Супрун была назначена на должность заместителя министра здравоохранения 22 июля.

Ульяна Супрун родилась и выросла в США. Осенью 2013 года вместе с мужем переехала в Украину. Во время Революции достоинства работала в медицинской службе, позже возглавила гуманитарные инициативы Всемирного конгресса украинцев и основала «Защиту патриотов» организацию, которая занимается тренировками по тактической медицине и обеспечивает украинских бойцов улучшенными индивидуальными аптечками стандарта НАТО. В 2015 году получила украинское гражданство.