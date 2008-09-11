Украина запретила ввоз овец из Дании и Венгрии

Распоряжением Главного государственного инспектора ветеринарной медицины с 11 сентября 2008 года запрещен ввоз в Украину с территории Дании и Венгрии восприимчивых к блутангу животных, продуктов и сырья из них.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины Украины.

В соответствии с официальным сообщением Международного эпизоотического бюро (МЭБ) и письмом ветеринарной службы Венгрии, на территории Дании и Венгрии зарегистрировано заболевание животных блутангом (катаральная лихорадка овец - инфекционная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, воспалительно-некротическими поражениями желудочно-кишечного тракта, языка и дегенеративными изменениями мышц).