Удалять ли зубы ”мудрости”?

Обычно зубы мудрости наносят достаточно много хлопот, ведь они прорезаются поздно и не так легко, как другие зубы. К тому же чистить их очень тяжело, потому, бывает, портятся они еще даже полностью не прорезались.

По большей части зуб мудрости приходится удалять, говорит стоматолог Андрей Гороховский. Однако зубы, которые не тревожат человека, по мнению врача, стоит оставлять.

Зубы мудрости, или третий моляр, как их называют стоматологи, появляется у людей возрастом 17-25 лет.

Однако часто случается, что “мудрость” к людям приходит значительно позже, — рассказывает Андрей Гороховский. — Недавно ко мне пришла 70-летняя бабушка. Пожаловалась, что в ротовой полости обнажилась кость и мешает ей жевать. Но выяснилось, что это не кость, а зуб мудрости.

Старушка не надеялась на такое “чудо”, потому растерялась, потому что не знала, что делать с зубом. Пошла домой принимать решение: удалять зуб или оставлять?

В большинстве случаев, как заметил стоматолог, зуб мудрости все же нужно удалять. Причины бывают разные.

Такие зубы часто неправильно растут, — заметил врач. — Бывает, они портятся, даже не прорезавшись до конца.

Обычно самостоятельно “мудрые” зубы прорезаться не могут, ведь ткань над ними достаточно грубая. Причем наибольшую угрозу создает зуб, который частично прорезался. Потому что возле него, по словам стоматолога, часто начинается воспалительный процесс. Ведь десны прилегают ко всем зубам на приблизительно одинаковом уровне, поэтому если пробилась только часть зуба, в этом месте образуется свободное пространство. Именно в этом месте — между деснами и зубом — обычно и накапливаются бактерии, которые и влекут инфекцию. Место возле зуба тогда становится очень чувствительным, даже начинает болеть. В ротовой полости появляется неприятный запах.

Стоит сразу обратиться к стоматологу, — советует господин Гороховский. — Врач поможет подобрать антибиотик и покажет, как правильно чистить такие зубы.

Медлить с лечением не стоит, потому что если инфекция переходит на зуб, спасти его обычно невозможно. Придется удалять.

22-летний юноша учился в вузе и как раз сдавал сессию, — вспомнил стоматолог случай из своей практики. — Потому, когда начинал болеть зуб, студент принимал “Кетанол”

Однако когда студент обратился к врачу, выяснилось, что зуб, который еще полностью даже не прорезался, уже нужно удалять — в нем уже был запущен кариес.

Удалять зубы мудрости, говорит врач, — непросто, потому что растут они в глубине рта.

Не все врачи берутся за эту маленькую операцию, — утверждает собеседник. — В Америке, например, есть специальный стоматолог, который лечит и удаляет лишь “мудрые” зубы.

Впрочем, в целом зубы мудрости ничем особенным не выделяются. Но иногда люди удивляются, что эти зубы такие крепкие, имеют корни.

Это ошибочная мысль, что они похожи на “молочные”, — объясняет врач. — Эти зубы могут иметь даже несколько корней.

Андрей Гороховский вспомнил, как пришлось удалять испорченый зуб мудрости 30-летней женщине. У нее он имел аж четыре корешка! Впрочем, здоровые зубы мудрости, которые не тревожат человека, удалять не стоит. Ведь, то, что заложено природой, для чего-то обязательно понадобится, утверждает врач

20minut.ua