В Украине подорожали услуги сферы здравоохранения

Как свидетельствуют данные Министерства экономики Украины уровень доходов населения растет большими темпами, чем общие расходы на здоровье и проживание.

Численность имеющегося населения Украины на 1 июля 2008 года составляла 46222 тыс. человек. На протяжении января-июня в 2008 г. население уменьшилось на 150,7 тыс. человек или на 6,5 человека на 1000 жителей. Общее сокращение численности населения происходит исключительно за счет естественного сокращения – 158,4 тыс. человек, в то время как миграционный прирост населения составлял 7,7 тыс. человек.

В январе-июле 2008 года сравнительно с соответствующим периодом предыдущего года номинальные доходы населения выросли на 43,9% и составили 451,9 млрд. грн.

Номинальные доходы, которые могут быть использованные населением на приобретение товаров и услуг, в январе-июле в 2008 г. увеличились на 43,7% сравнительно с соответствующим периодом предыдущего года, а реальные доходы граждан, с учетом ценового фактора – на 13,7% (в прошлом году – на 11,5%).

Доход в расчете на одно лицо за июля в 2008 г. составлял 1259,7 грн. против 1123,1 грн. за июнь.

На протяжении августа в 2008 г. на 0,6% подорожали услуги сферы здравоохранения, что предопределено росту стоимости амбулаторных и санаторно-курортных услуг (на 1,1% и 0,7% соответственно).

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