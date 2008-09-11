Жировые клетки ухудшают интеллект

Ни для кого не секрет, что полным быть плохо - тяжело, неуютно, непривлекательно, в конце концов.

А теперь ещё учёные выяснили, что прибывающий в тело жир способен, помимо всего остального, снижать когнитивную функцию человека, то есть, ухудшать его интеллект!

В качестве подтверждения данному высказыванию учёные приводят результаты проведённых исследований, в которых принимали участие мужчины и женщины в возрасте от 32 до 62 лет, выполнившие четыре теста, проверяющие их умственные способности, а затем повторившие их спустя пять лет.

В результате проверки тестов оказалось, что люди с индексом массы тела (ИМТ) - мерой жира в организме - 20 или меньше могут вспомнить 56% в лексическом тесте, а те, кто страдает ожирением (ИМТ не ниже 30), могут вспомнить лишь 44%.

Более упитанные испытуемые вновь продемонстрировали более высокий уровень когнитивного упадка и во время повторного тестировании, пять лет спустя. Во время него их способность вспоминать упала ещё на 37,5%, тогда как у людей со здоровым весом она осталась на прежнем уровне.

Учёные предположили, что это произошло оттого, что гормоны, которые вырабатываются жирами, оказывают вредное действие на мозговые клетки, приводя к ослаблению функции мозга. Правда, есть и другое предположение. Оно заключается в том, что ожирение - является известным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, и "благодаря" ему происходит утолщение и потеря упругости кровеносными сосудами.

Всё вышеперечисленное является лишним свидетельством того, что ожирение затрагивает все без исключения органы человеческого тела. И поэтому с ним нужно бороться всеми доступными способами.

obzor.ua