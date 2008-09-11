Воздух в Ялте полон канцерогенного бензапирена

Ялта вошла в перечень крымских городов с худшими показателями по уровню загрязнения окружающей среды, опередив некоторые промышленные регионы полуострова. Как показали данные измерений индекса загрязнения атмосферы (ИЗА), в курортной столице Крыма воздух гораздо грязнее, чем, например, в Армянске.

По информации Центральной геофизической обсерватории МЧС Украины, практически ежедневно специалисты отбирают пробы воздуха на наличие четырех основных ингредиентов: пыли, диоксида серы, оксида углерода и диоксида азота, а также других специфических загрязняющих веществ.

В тройку самых загрязненных крымских городов вошли промышленные города – Армянск (ИЗА – 10,7), Красноперекопск (ИЗА – 12,3) и курортная Ялта (ИЗА – 12,1), которая оставила далеко позади Симферополь, Керчь и Севастополь.

Причем, в Армянске и Красноперекопске много вредного формальдегида, пыли, диоксида азота и аммиака. В Ялте грязный воздух полон бензапирена – сильнейшего канцерогенного вещества 1-го класса опасности. Бензапирен присутствует в газообразных отходах промышленности, выхлопах автомобилей, в табачном дыме и в продуктах сгорания пищи. Примечательно, что, как правило, до 40% выбросов этого вредного вещества приходится на города, в которых расположены предприятия черной металлургии, 26% приходится на бытовое отопление и 16% – на химическую промышленность.

В Ялте не особо заботятся о чистоте воздуха – в городе только один стационарный пост по измерению ИЗА.

В геофизической обсерватории отмечают, что по сравнению с 1-м полугодием прошлого года уровень загрязнения воздуха в Армянске и Красноперекопске снизился. В Керчи, Севастополе и Симферополе состояние атмосферы за последнее время существенно не менялось.

last24.info