Быстрая еда – для талии беда

Вы решили начать худеть и ломаете голову над тем, как это сделать без ущерба для здоровья? Любой диетолог перво-наперво посоветует вам перейти на сбалансированное трехразовое питание по четкому режиму. Но что делать, если именно это правило для вас невыполнимо и вместо полноценного обеда и ужина вам приходится перекусывать чем придется?

Сухарики ржаные

Упаковка 50 г. Острые и соленые брусочки высушенного хлеба. На сто граммов приходится 12 г белков, 64 г углеводов и 2,2 г жиров. В сухарях нет воды, поэтому их калорийность (346 ккал) выше. Состав: хлеб ржано-пшеничный, масло растительное, соль, вкусоароматические добавки, идентичные натуральным.

Минусы: Неизвестно, какое масло производители сухариков называют растительным: это может быть как подсолнечное, так и пальмовое, которое не столь полезно. Обозначение «вкусовые добавки, идентичные натуральным» тоже настораживает: нельзя исключить, что подобные компоненты идентичны натуральным только с точки зрения фирмы-производителя, а у покупателя могут вызвать аллергию. К тому же сухарики обильно приправлены солью. И хотя для здоровья они особой угрозы могут и не представлять, от их частого употребления стоит отказаться в том случае, если вы страдаете заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гипертонической, мочекаменной болезнью и гастритом (из-за неизвестных искусственных добавок и острых специй).

Вывод: Если хотите похудеть, хрустите сухариками лишь изредка. Впрочем, особенного «криминала» в этом продукте нет.

Орехи

Пакетик миндаля в белом и черном шоколаде – 50 г. В ста граммах – 8,38 г белков, 36,76 г жиров, 29,74 г углеводов, 577,96 ккал. Состав: ядро миндаля, сахар, какао-масло, эквивалент какао-масла, какао-порошок, сухое цельное и обезжиренное молоко, ароматизатор, идентичный натуральному, эмульгатор Е-322 (сходен с лецитином), глазирователь.

Минусы: Тем, кто выбирает подслащенные орехи, следует знать, что вместе с так называемой шоколадной или фруктовой оболочкой они съедят множество пищевых добавок.

Вывод: Прекрасно, если вы предпочитаете миндаль, фундук или даже обыкновенный арахис без сахарной оболочки или шоколада. В качестве быстрого перекуса этот продукт хорош, поскольку, как любой орех, редко употребляется в чрезмерном количестве, отлично утоляет голод и подкрепляет силы.

Батончик мюсли

Калорийность зернового батончика весом 25 граммов составляет 104 ккал (в 100 граммах – 416 ккал). Состав: овсяные хлопья, сироп глюкозы, пропарка пшеничная и рисовая, кукурузные хлопья, коричневый сахар, кокосовое масло, мед, подсолнечное масло, ягоды или орехи.

Минусы: Излишне калорийный и сладкий продукт.

Вывод: Этот снек вполне подходит для быстрого и безопасного перекуса. Но, злоупотребляя батончиками, легко набрать лишний вес.

Шоколад

В стограммовой плитке – 8,9 г белков, 41,5 г жиров, 39,8 г углеводов, 567 ккал. Примерный состав шоколадной плитки таков: какао тертое, сахар, орех жареный – миндаль, фундук, арахис или кедр, нередко коньяк, эмульгатор – лецитин, антиокислитель – токомикс (натуральный антиокислитель), ароматизатор, идентичный натуральному.

Минусы: В состав любого, даже супергорького, шоколада обязательно входят различные добавки.

Вывод: В принципе хороший шоколад вполне годится для разового перекуса, отлично повышает настроение. Однако он может перебить аппетит, поэтому не перебарщивайте с шоколадом на голодный желудок. Кроме того, шоколад очень калориен.

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