Транспортная усталость, или Чем опасна для здоровья езда в метро

Транспортная усталость - не миф. Свое недомогание и упадок сил мы часто списываем на погоду, вечную занятость или депрессию - на что угодно, но никак не на такой удобный и привычный вид транспорта, как метро. Но у него есть свои нюансы.

Через несколько месяцев ежедневного, не менее двух часов в день, пребывания под землей у человека, особенно у женщин, развивается хроническая транспортная усталость. Это неопределенное чувство дискомфорта, плохое настроение, апатия, различные болевые ощущения в теле. И если на выходе из подземки вами владеет только одно желание - поскорей бы дотащиться до дома, то, возможно, причина усталости - метро. Причем она часто возникает уже с утра при одной мысли о том, что надо спускаться под землю. Или во время поездки, несмотря на то, что вы хорошо спали и бодро чувствовали себя еще час назад. Транспортная усталость может послужить толчком к развитию гипертонии, сердечных болезней, неврозов, депрессии и панических атак.

Кто виноват?

Во-первых, нездоровая духота, пыль и грязь в наших "дворцах пролетариата". Ведь именно так называли раньше метро.К сожалению, информация о содержании в воздухе метро кислорода и углекислого газа по степени секретности приближается к государственной тайне. Но можно предположить, что при почти полном отсутствии вентиляции в вагонах дышим мы неизвестно чем.

Во-вторых, тотальная электрификация метро. Предполагают, но эти данные тоже закрыты, что и уровень электромагнитных полей недопустимо высок. Особенно в длинных и глубоких тоннелях. Их создают электромагнитные установки, мощные высоковольтные кабели и изобилие электрооборудования в поезде.Ослабляет нашу нервную систему и шум. В метро он достигает 70 и более децибел. Причем мало кто знает об инфразвуковых воздействиях. Это низкочастотные акустические колебания ниже 20 герц, которые возникают в результате взаимодействия потоков воздуха с движущимся поездом. Вибрация в вагонах относительно небольшая, но при длительных поездках она действует негативно. А резкие торможения, ускорения и раскачивание движущегося состава дают дополнительную нагрузку на вестибулярный аппарат. Неполезно для глаз и искусственное освещение. Не прибавляют здоровья и психологические нагрузки. Переполненность и давка, близкие взгляды в упор, не слишком высокая культура поведения отдельных личностей не способствуют оптимистическому настрою.

Что делать?

Прежде всего, по возможности избегать дальних поездок. Найти работу поближе к дому, не далее 5-6 остановок с минимумом пересадок. Если на вашей линии есть открытые участки, где поезд идет поверху, то считайте - вам повезло. На таких ветках метро вредных факторов значительно меньше.Остальным же лучше часть пути проезжать на менее вредном наземном транспорте или идти пешком. Если же вы каждый день пересекаете город из конца в конец под землей, то хотя бы воздерживайтесь от поездок в выходные дни. Проводите их на природе, желательно без алкогольных возлияний и хаотической, не очень здоровой еды. Из всех видов отдыха выбирайте активные. Но не домашний велотренажер, а велосипед, волейбол, лыжи. Чем больше времени вы проводите в метро, тем регулярнее и длительнее должны быть ваши занятия на свежем воздухе. Старайтесь садиться в середину состава. Там меньше вибраций и раскачивания. Полезно во время движения выполнять несложную дыхательную гимнастику или простейший комплекс аутогенной тренировки. Если при спуске в подземку возникает волнение, чувство тревоги, можно принять валериану, пустырник, пассифлору.

Можно поддержать организм и приемом адаптогенов и витаминов. Но помните о главном - чем лучше вы будете закалены и тренированы, тем выше будет ваша устойчивость к любым факторам риска, включая и транспорт.А вот использование метро в качестве средства борьбы со стрессом абсолютно неоправданно. Хотя некоторые женщины любят лечить поездками свое тоскливое и подавленное настроение. Под землей любоваться нечем. С точки зрения антидепрессивного мероприятия замкнутое пространство неполезно.

Насморк из метро

Транспорт - это не место для перекусов. Слишком велик риск подхватить кишечную инфекцию - дизентерию, брюшной тиф, пищевые токсикоинфекции и гепатит А. На поручнях эскалаторов и вагонов оседают миллионы всевозможных микробов, бактерий и палочек. И все это вместе с очередным печеньем или булочкой легко попадает в ваш организм. Удержитесь от соблазна перекусить на ходу, как бы вы ни были голодны, и не кормите в метро детей. Или хотя бы имейте при себе влажные антибактериальные салфетки. Не садитесь рядом с бомжемИ не спешите занять освободившееся после него сиденье. Московское метро - излюбленное место отдыха бездомных, здоровье которых, мягко говоря, оставляет желать лучшего. От них легко можно заразиться педикулезом. Вши быстро перебираются на сидящего рядом человека. Кроме того, платяная вошь, живущая на одежде, может разносить и сыпной тиф. Такие случаи возможны даже для цивилизованного города. Достаточно даже кратковременного контакта с больным человеком. Поэтому абсолютно правильно поступают те, кто как можно дальше отходит от спящего на лавке бомжа.

Глубоко не дышите

Душный теплый и влажный воздух в непроветриваемых вагонах - идеальная среда обитания для самых разных вирусов.Для того, чтобы заразиться гриппом, достаточно постоять в радиусе до 6 метров от чихающего или кашляющего больного. А теперь вспомните нашу метрополитеновскую скученность. Да здесь подхватить можно все что угодно. От ОРЗ и гриппа до тяжелейшей менингококковой инфекции. К этой группе болезней относятся также и аденовирусные инфекции, парагрипп, риновирусная инфекция или острый заразный насморк. Кишечная форма гриппа тоже передается воздушно-капельным путем. Не говоря уже о туберкулезе, которым легко заразиться и от которого очень трудно вылечиться. Ведь ко многим антибиотикам туберкулезная палочка уже успела адаптироваться.

Как уберечься от инфекций?

Здесь никто еще пока ничего нового не придумал - прививки, закаливание, профилактический прием препаратов, повышающих иммунитет. Ведь всем известно, что болезнь развивается там, где нарушен естественный защитный барьер.Для того чтобы быть уверенным, что сделанная в детстве прививка надежно защищает вас, можно проверить уровень антител к интересующей вас инфекции в крови. Такая проверка возможна до и после вакцинации от дифтерии, коклюша, краснухи, гепатита, туберкулеза и некоторых других заболеваний. А вот прививка от гриппа не всегда гарантирует защиту. Во-первых, она действует не сразу, а спустя примерно месяц и только в течение года. К тому же вирус каждый год меняет свои свойства и предугадать, какой именно грипп будет гулять в этом сезоне, крайне трудно. Но все равно привитый человек, если даже и заболеет, перенесет грипп гораздо легче. В качестве альтернативы можно посоветовать прием препаратов, стимулирующих иммунную систему. Например, курс инъекций иммунофана. Можно в профилактических целях попринимать дибазол, учитывая только, что он может снижать давление. Есть и неплохие гомеопатические средства, биологически активные добавки к пище, поливитамины. А вот популярный у многих ремантадин хорош только, если вы уже были в контакте с гриппозным больным. Из домашних средств профилактики можно посоветовать чеснок - 2 зубчика в день или смесь меда с лимоном. Но это только для людей, не имеющих аллергии и проблем с желудком.

Двери закрываются

Метро, да и транспорт вообще - самый популярный источник страхов для городских жителей всего мира. Перрон, с которого можно, оступившись, упасть на рельсы, эскалатор, который может резко остановиться или, не дай Бог, оборваться. Страх перед темнотой тоннеля. Московское метро - случай особый. Во-первых, оно - одно из самых глубоких в мире. А уже один только спуск под землю в нашем подсознании ассоциируется с повышенной опасностью, срабатывает угнетающий фактор подземелья.Во-вторых, столичная подземка с каждым годом становится все более переполненной. Толпа усталых, раздраженных давкой людей, вынужденных бесцеремонно вторгаться в личное пространство друг друга, может легко вызвать чувство паники даже у психически здорового человека. Наконец, необходимость довольно долго находиться в замкнутом помещении - тесном и душном вагоне - доставляет массу неприятных ощущений страдающим клаустрофобией. Есть люди, которые не пользуются общественным транспортом из-за того, что боятся захлопывающихся дверей в метро или троллейбусе. Кстати, этот навязчивый страх замкнутого пространства очень даже легко приобретается на фоне хронической усталости и депрессии. Постарайтесь компенсировать свои страхи активной, насыщенной жизнью. Или подумайте, что вы давно хотели в своей жизни изменить, потому что фобии часто нам выгодны. Прикрываясь всевозможными страхами, мы избегаем решения застарелых проблем. Например, человек думает, что боится эскалаторов, а на самом деле ему до смерти надоела работа, куда приходится ездить на метро. Но поменять место не хватает решимости и силы воли. Старайтесь не злоупотреблять алкоголем. Он не столько расслабляет, сколько расшатывает нервную систему, ослабляя защитные механизмы мозга. Принимайте успокоительные травы и настойки - валериану, пустырник, ново-пассит. Принесет пользу и аутогенная тренировка. Очень хорошо помогает систематический спорт, оздоравливающая гимнастика, лечебная физкультура. Регулярные занятия тренируют не только мышцы, но и нервные клетки, подавляя выброс адреналина.Если же страх прогрессирует, то надо, не мешкая, идти к хорошему врачу. Страх вредит эндокринной и нервной системам, провоцируетпсихосоматические заболевания, проблемы с сердцем и даже расстройства мозгового кровообращения. А вот паниковать не стоит. Ведь лечится все, только, может, чуть дольше и более широким спектром методов.

"Женское здоровье"