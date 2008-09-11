Прививку от гриппа можно делать раз в жизни

Испытания новой универсальной вакцины от гриппа начали ученые из Оксфордского университета (Великобритания).

В отличие от других вакцин, универсальная воздействует на вирус гриппа, не завися от его мутаций. Этого удалось добиться благодаря тому, что теперь в качестве мишени используется не поверхностные белки вируса, а протеины, содержащиеся в глубине вируса. «Используемый в качестве основного субстрата вакцины «матричный протеин 1» одинаков для всех форм вируса, поэтому иммунная система распознает вирус гриппа вне зависимости от его мутации», - говорят ученые. В клинических испытаниях примут участие 12 добровольцев, в случае удачного завершения в арсенале врачей появится вакцина от гриппа, которую можно будет делать 1 раз в жизни. Единственный минус – многоэтапные клинические испытания завершатся не ранее, чем через 5 лет.

Фарингит: Фарингит - воспаление слизистой оболочки глотки. Его вызывают микробы (стрепто-, стафило-, пневмококки) и вирусы (гриппа, аденовирусы); нередко воспалительный процесс распространяется на глотку из полости носа и его придаточных пазух при остром насморке, синусите. Симптомы - сухость и жжение в глотке, боль при глотании, кашель.

Ларингит : Ларингит - воспаление слизистой оболочки гортани, часто возникает при гриппе, ОРВИ. Человеку трудно и больно говорить. Самое главное лечение (помимо лекарств, теплого питья и ингаляций) - обеспечить полный покой гортани: в течение 5—7 дней необходимо молчать или разговаривать шёпотом.

www.zdr.ru