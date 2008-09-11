Тесты, которые проводятся во время беременности для выявления отклонений в хромосомах, способствуют увеличению риска выкидыша вдвое, считают ученые. Команда ученых заявила на европейской конференции по генетике, что женщины нуждаются в большем количестве информации о том, что для них несет потенциальный риск во время беременности. К примеру, некоторые анализы околоплодной жидкости могут вызвать выкидыш, сообщили ученые.

По словам специалистов, один из самых известных примеров хромосомной аномалии — это синдром Дауна, при котором у плода существует дополнительная копия одной из хромосом. Синдром Дауна - врожденное нарушение развития, проявляющееся умственной отсталостью, нарушением роста костей и другими физическими аномалиями. Это одна из наиболее распространенных форм умственной отсталости. Благодаря современной медицине люди с этим синдромом могут прожить более 50 лет.

Один из способов выявления синдрома - это проведение амниоцентеза. Эта процедура заключается в аспирации жидкости (околоплодной жидкости), в которой находится эмбрион в матке, путем прокалывания амниотического пузыря через брюшную стенку. В результате этого теста также можно выявить такие заболевания, как синдром Эдварда и синдром Пато. Однако, по подсчетам ученых, приблизительно у одной из ста женщин после проведения амниоцентеза происходит выкидыш.

medicinform.net