Эпидемия депрессии среди американских детей

У одного из 20 американских детей в возрасте 12 лет и старше отмечают депрессию, согласно последним статистическим исследованиям Центра контроля заболевания. Из них у 80% участников было диагностировано функциональное ухудшение в связи с их заболеванием. Среди этих пациентов 27% отмечали сложности в работе, слабость, утомляемость, а также другие симптомы депрессии. Частота депрессии была значительно выше среди женщин и бэби-бумеров в возрасте 40-59 лет, а также среди чернокожих людей. Эти показатели оказались значительно выше в семьях с низким годовым доходом по сравнению с более обеспеченными людьми.

Существует большой пробел и в лечении этой патологии. Только 29% пациентов с депрессией наблюдаются у психолога или психотерапевта за последний год и только 39% пациентов с ярко выраженной депрессией получают лечение. Частота депрессии несколько снизилась в последнее время, но все еще более 5% населения США находятся в депрессии. Другими словами, депрессию отмечает каждый 20 житель США.

Людям и врачам необходимо знать, что депрессия – это такое же заболевание, которое, как и многие другие, нуждается в лечении. Депрессия - это реальное патологическое состояние, а не черта характера пациента. В выявлении депрессии врачам могут помочь работодатели, которым следует знать, что каждый 20-й рабочий на их предприятии работает неэффективно в связи с депрессией. Если разработать соответствующие программы, это значительно улучшит диагностику и лечение депрессии.

health-ua.org