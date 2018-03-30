Травмы глаз: чем грозят и как их лечить?

В подавляющем большинстве случаев возникающие боль, жжение, слёзы сразу сигнализируют о проблеме. Но бывают ситуации, когда зрение начинает ухудшаться лишь через несколько недель после происшествия.

Поэтому, даже получив первую помощь, надо при любом повреждении глаза при первой же возможности обратиться к врачу-окулисту

Ветка хлестнула

Грозит травмой роговицы, особенно опасно, когда ударит еловая ветка. Таких пациентов иногда приходится сразу направлять в офтальмологические клиники, поскольку происходит глубокая травма роговицы и амбула-торно с ней справиться очень тяжело

Что делать

Идя в лес, не полениться взять с собой на всякий случай какое-нибудь противовоспалительное средство. Например, левомицетин. Хорошо, если есть гель актовегин (глазной), он покрывает глаз защитной мягкой плёночкой. Вернувшись домой, покажитесь офтальмологу.

После работы на огороде появились кровоизлияния

Кровоизлияния в глаза говорят о том, что у пациента очень хрупкие сосуды, возможно поражённые атеросклерозом, а значит, есть угроза инфаркта и инсульта.

Что делать

Ограничить работу на огороде внаклонку. Сшить подушку из брезента, набить соломой или сеном, класть её между грядками и вставать на неё на колени - это избавит от сильного наклона головы. Рассасывают кровоизлияния микродозами йода под конъюнктиву глаза, для чего назначают гомеопатические препараты, глазные капли. Такое кровоизлияние в принципе безвредно для глаз и рассасывается достаточно быстро.

Кислота или щелочь (уксусная эссенция, щелочь из аккумулятора) брызнула

Попадании в глаза щёлочи о тяжести ожога трудно судить сразу, состояние может резко ухудшиться лишь через несколько дней.

Что делать

Обильно, в течение 20-30 минут, промыть глаза и веки водой, а затем ехать к врачу. Перед промыванием надо убедиться, что на веках не осталось ни малейших капелек химического вещества, их надо предварительно удалить, например сухим ватным тампоном. В противном случае при промывании они начнут растворяться и вы лишь создадите концентрированный раствор, который к усилит тяжесть ожога. При любых ожогах глаз (химических, термических и проч.) до приезда врача ни в коем случае не следует пользоваться никакими глазными мазями!

Ударился головой упал с высоты, получил в драке в глаз

Если вовремя не заняться лечением, могут возникнуть контузия (ушиб) глаза, кровоизлияние в глаз, разрыв сетчатки и сосудистой оболочки, отслойка сетчатки.

Что делать

До обращения к врачу главное - обеспечить полный покой. Нужно постараться исключить повороты головы, движения глаз, любые физические нагрузки (подъём тяжестей, наклоны, резкие и быстрые движения). На травмированный глаз лучше всего наложить стерильную светозащитную повязку. Врач должен провести ультразвуковое исследование глаз и с его помощью посмотреть сетчатку на предмет возможной отслойки. Кроме того, офтальмолог должен проверить зрение и внимательно посмотреть глазное дно: нет ли там кровоизлияний, отёков. Даже если всё нормально, через 3 месяца надо ещё раз проверить зрение.

Соринка (мошка, пыль, песок) попала в глаз

Если соринка попала под верхнее веко, а затем в подхрящевую бороздку, она может там застрять и при мигании травмировать роговую оболочку. Надо обращаться к врачу. Если инородное тело попало за нижнее веко, то обычно при мигании и слезотечении оно вымывается слезой. Если оно не выходит, то нужно перед зеркалом вывернуть веко и удалить соринку или песчинку уголком чистого носового платка, бинта или намотанной на спичку и смоченной кипячёной водой ваткой. После этого можно промыть глаз кипячёной водой, чаем или закапать альбуцид или левомицетин.

Что делать

Нельзя тереть. Если через 2-3 часа вы продолжаете испытывать боли в глазу или дискомфорт от яркого света -велика вероятность повреждения роговицы

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