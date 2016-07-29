На выходных в Украине до +36°

Согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.

В столице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха ночью +18°, днем +28°. В воскресенье ожидается небольшая облачность, +19°...+30°.

Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +26°. В воскресенье также без осадков, +16°...+28°.

В Днепре дождь с грозой. Температура ночью +21°, днем +33°. В воскресенье схожие погодные условия, температура воздуха +21°...+32°.

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В Симферополе завтра без осадков, +19°...+33°. В воскресенье +19°...+35°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу грозу, температура ночью +21°, днем +30°. В воскресенье будут похожи погодные условия, температура поднимется до +29°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье температура до +31°, малооблачно.

В Северодонецке завтра небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +30°. В воскресенье +19°...+32°, без осадков.

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Погода на курортах

В Буковеле в субботу ожидается дождь, температура до +23°. В воскресенье небольшая облачность, ночью +10 градусов, днем +24°.

В Моршине на Львовщине в субботу осадки, ночью +15°, днем +24°. В воскресенье практически безоблачно, ночью +16°, днем до +28°.

В Трускавце в субботу облачно, температура +26°. В воскресенье температура днем +28°, без осадков.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +24°, в воскресенье ожидается гроза, температура воздуха +14° ...+26°.

В Заливе на выходных без осадков, воздух прогреется до +33°.

В Бердянске в субботу ожидается дождь с грозой, температура до +32°. В воскресенье температура до +32°, также пройдет гроза.